Не только Распутин: 6 знахарей и магов, что были близки к русским императорам и царям

Мировая история, равно как и история России, полна эпизодов, когда сильные мира сего доверяют мистикам, знахарям, колдунам, алхимикам... В поисках вечной жизни, укрепления своего царствования, усиления земного величия правители часто обращаются к ведающим, к провидцам. Иногда им это помогает, иногда нет. Мы собрали для вас 6 колдунов, магов и знахарей, что помогали русским царям и императорам в прошлом.

Элизеус Бомелиус при дворе Ивана Грозного

Элизеус Бомелиус, или Елисей Бомелий, был знахарем при Иване Грозном, но его любовь к клевете его погубила: Грозный захотел его зажарить и сгноил в тюрьме. Фото © gallerix

Элизеус Бомелиус, или на русский манер Елисей Бомелий, был уроженцем Вестфалии, германской земли около реки Рейн. В 1559 году он поступил в медицинский университет в Лондоне, потом стал оказывать врачебные услуги. Скоро его заключили под стражу, а в 1570 году освободили. Посольство Андрея Совина, которое в ту пору находилось в Лондоне, искало для Ивана Грозного врача. Им стал Бомелиус. Он произвёл на Грозного огромное впечатление: помимо медицины и знахарства «Елисей» мог насылать смерть в точную минуту, разбирался в астрологии. Летописи называли его «волхвом» и обвиняли во введении опричнины. Потом Иван Грозный разлюбил Бомелия и бросил того в тюрьму. Элизеус Бомелиус там и умер.

Василий Иконников при дворе царевны Софьи

Василий Иконников был одним из знахарей и отравителей при дворе царевны Софьи. Фото © Шедеврум

Царевна Софья пришла к власти ненадолго, в качестве регента при своих младших братьях, которые были повенчаны на царство одновременно. Софья была умной для своего времени: получила полное образование вместе с братьями. Их воспитателем был старец Симеон Полоцкий. Софья правила с 1682 по 1689 год, пока был жив и венчан на царство царевич Фёдор. В это время при её дворе было множество авантюристов. Так, монах и учёный Сильвестр Медведев имел сношения с множеством «волхвов». Среди них был и Василий Иконников. Все они находились при дворе девушки-регента, и Василий предложил той отравить царевичей Петра и Фёдора за пять тысяч рублей. Тогда на эти деньги можно было купить дворец. Софья отказалась — вместо этого она подняла стрелецкий бунт и была заточена Петром в темницу.

Яков Брюс при дворе Петра I

«Колдун из Сухаревой башни» — это и есть Яков Брюс. Он был ректором инженерной академии, но народ считал его колдуном и боялся. Фото © Wikipedia

Пётр I при всей своей страсти к точным наукам тоже любил всевозможную мистику. Только алхимиков не чествовал — считал их шарлатанами и мошенниками. Правда, по России петровской эпохи ходили слухи и о связях Петра с алхимиками, и про колдуна в Сухаревой башне... Но самой большой и самой чёрной славой пользовался шотландец Яков Брюс. Сами Брюсы были знатным родом, двое из них становились королями Шотландии. Яков был адептом точных наук и одним из лучших друзей Петра, возглавил первое в России артиллерийское, инженерное и морское училище. Долгое время он входил в тайное общество Лефорта — вместе джентльмены занимались астрологией, следили за затмениями, а в Сухаревой башне, по легенде, практиковали чернокнижие.

Сен-Жермен при дворе Екатерины II

Сен-Жермен дружил как с мамой русской царицы, так и с ней самой. Он был самым знаменитым магом столетия. Фото © Wikipedia / Nicolas Thomas

Граф Сен-Жермен — человек, о котором не известно практически ничего, кроме этого псевдонима. Никто не знает, под каким именем его крестили, кто его родители, где он родился... Но слава главного колдуна Европы прочно прикрепилась к этому человеку. Он знал восемь языков, разбирался в истории и химии, полжизни занимался попытками при помощи алхимии получить золото, «улучшал» бриллианты. Он мог быть португальским евреем, а мог быть потомком Карла Великого от его младшего сына Лотаря. С Екатериной II его связывали тёплые, почти семейные отношения: Сен-Жермен дружил с матерью царицы, принцессой Ангальт-Цербстской. При дворе императрицы он занимался алхимическими опытами, а ещё никто не видел его старым или стареющим. В 1784 году Сен-Жермен умер в Германии.

Даниель Хьюм при дворе Александра II

Даниель Хьюм вызывал призрак Николая I по просьбе Александра II. Получилось, но тот ничего не сказал. Фото © Wikipedia

И ещё один мистический шотландец при дворе российских императоров. Даниель Хьюм родился в 1833 году и унаследовал дар от матери. Он был мистиком, оккультистом и спиритуалистом. Он приглашал на свои сеансы знаменитых учёных, и его ни разу не уличили в мошенничестве. С Александром II шотландец был очень дружен. Русский царь устроил оба брака оккультиста, поддерживал с ним переписку и приглашал к себе. Однажды Хьюм в присутствии императора вызвал дух его отца, Николая I. Все присутствовавшие на сеансе спиритизма чувствовали непонятные разряды в телах и мистическую энергию. Но ничего внятного от предыдущего самодержца добиться не удалось.

Филипп Низье при дворе Николая II

Филипп Низье был врачом-недоучкой во Франции, но в России он стал магом и личным советником Николая II. Фото © Wikipedia

Филипп Низье был придворным мистиком последних из Романовых задолго до Григория Распутина. Он родился в 1849 году в Луазьё. Филиппа любили, ненавидели, почитали и порицали, а некоторые вообще считали его реинкарнацией Иисуса. В детстве Низье торговал внутренностями животных, потом учился медицине. Не окончил, но всё равно стал врачевать. Был приговорён к штрафу. В Россию Низье приехал в 1900 году по приглашению князя Владимира Романова. При споре со священником Филипп смог вызвать молнию, которая ударила именно туда, куда её навлёк святой отец. С тех пор Филиппа у нас считали магом и верили, что он может остановить бурю. Но в 1904 году дочь Низьё заболела, Филипп предсказал её смерть в точности. Спустя год первый маг Николая II умер сам.