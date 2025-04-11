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11 апреля, 13:39

Рынок замер в ожидании обвала цен на кофе

Глава Lavazza Баравалле ожидает, что цены на кофе «рано или поздно» рухнут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Body Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Body Stock

Потребители кофе теряют терпение из-за увеличения цен на зерно. Об этом заявил Антонио Баравалле, глава известной кофейной компании Lavazza, в интервью Financial Times. Топ-менеджер предположил, что в какой-то момент цены на кофе могут «обрушиться».

«Это похоже на наблюдение за котировками на Нью-Йоркской бирже — они продолжают расти, и ты понимаешь: рано или поздно это всё рухнет», — отметил Баравалле.

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Ранее Life.ru сообщал, что мировая торговля кофе фактически остановилась из-за резкого роста цен на кофейные бобы, что вынудило продавцов сократить закупки до минимума. Потребители поспешили найти альтернативу уже подорожавшему кофе, и в итоге появились прогнозы, что к концу 2025 года чай в России подорожает более чем на 20%.

Марина Фещенко
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