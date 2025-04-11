Рынок замер в ожидании обвала цен на кофе

Потребители кофе теряют терпение из-за увеличения цен на зерно. Об этом заявил Антонио Баравалле, глава известной кофейной компании Lavazza, в интервью Financial Times . Топ-менеджер предположил, что в какой-то момент цены на кофе могут «обрушиться».

«Это похоже на наблюдение за котировками на Нью-Йоркской бирже — они продолжают расти, и ты понимаешь: рано или поздно это всё рухнет», — отметил Баравалле.