Рынок замер в ожидании обвала цен на кофе
Глава Lavazza Баравалле ожидает, что цены на кофе «рано или поздно» рухнут
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Потребители кофе теряют терпение из-за увеличения цен на зерно. Об этом заявил Антонио Баравалле, глава известной кофейной компании Lavazza, в интервью Financial Times. Топ-менеджер предположил, что в какой-то момент цены на кофе могут «обрушиться».
«Это похоже на наблюдение за котировками на Нью-Йоркской бирже — они продолжают расти, и ты понимаешь: рано или поздно это всё рухнет», — отметил Баравалле.
Ранее Life.ru сообщал, что мировая торговля кофе фактически остановилась из-за резкого роста цен на кофейные бобы, что вынудило продавцов сократить закупки до минимума. Потребители поспешили найти альтернативу уже подорожавшему кофе, и в итоге появились прогнозы, что к концу 2025 года чай в России подорожает более чем на 20%.