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10 апреля, 13:30

Тест: Близнецы в фильмах СССР — отгадать все 5 фильмов под силу только искушённому зрителю

10 апреля отмечается День братьев и сестёр — тёплый праздник, посвящённый родственной близости, поддержке и детским воспоминаниям. Это повод сказать спасибо тем, кто всегда рядом!

Фото © Кадр из фильма «Морозко», режиссёр Александр Роу, сценаристы: Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk

Фото © Кадр из фильма «Морозко», режиссёр Александр Роу, сценаристы: 
Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk

Близнецы в советском кино — это всегда хаос, путаница и гениальные режиссёрские находки! Двойники на экране создавали идеальные условия для комедийных ситуаций, детективных интриг или трогательных сюжетов. Зрители обожали эти сцены: как отличить одного от другого, кто из них злодей, а кто герой? В этом тесте — кадры из культовых фильмов, где игра двойников становилась главным приёмом. Проверьте, насколько хорошо помните культовые советские картины с двойняшками!

Во времена СССР жизнь была тихой, неторопливой и размеренной. Образцовые советские граждане не общались с представителями теневого мира, только в крайнем случае и редко. Life.ru рассказывает, как в советской России отличали маргинала от приличного человека. А если вы блеснули знаниями о советских киноблизнецах, то это испытание точно придётся вам по вкусу — нужно угадать 7 фильмов с очаровательной и загадочной Натальей Кустинской всего по одному кадру.

Тест: Злодеи и чудища в мультиках СССР — 7/7 наберут только бесстрашные
Тест: Злодеи и чудища в мультиках СССР — 7/7 наберут только бесстрашные
Виктория Мишинкина
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