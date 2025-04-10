Тест: Близнецы в фильмах СССР — отгадать все 5 фильмов под силу только искушённому зрителю
10 апреля отмечается День братьев и сестёр — тёплый праздник, посвящённый родственной близости, поддержке и детским воспоминаниям. Это повод сказать спасибо тем, кто всегда рядом!
Фото © Кадр из фильма «Морозко», режиссёр Александр Роу, сценаристы:
Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk
Близнецы в советском кино — это всегда хаос, путаница и гениальные режиссёрские находки! Двойники на экране создавали идеальные условия для комедийных ситуаций, детективных интриг или трогательных сюжетов. Зрители обожали эти сцены: как отличить одного от другого, кто из них злодей, а кто герой? В этом тесте — кадры из культовых фильмов, где игра двойников становилась главным приёмом. Проверьте, насколько хорошо помните культовые советские картины с двойняшками!
Во времена СССР жизнь была тихой, неторопливой и размеренной. Образцовые советские граждане не общались с представителями теневого мира, только в крайнем случае и редко. Life.ru рассказывает, как в советской России отличали маргинала от приличного человека. А если вы блеснули знаниями о советских киноблизнецах, то это испытание точно придётся вам по вкусу — нужно угадать 7 фильмов с очаровательной и загадочной Натальей Кустинской всего по одному кадру.
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