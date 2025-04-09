Тест: Злодеи и чудища в мультиках СССР — 7/7 наберут только бесстрашные
Сегодня вам выпал шанс проверить детскую память и уже взрослыми заглянуть в самые тёмные углы советской мультипликации! Готовы к испытанию?
Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © «Летучий корабль» (1979), режиссёр Гарри Бардин, сценарист Алексей Симуков, © «Свирепый Бамбр» (1988), режиссёр Наталья Дабижа, сценаристы Сергей Шац, Дмитрий Полонский, © «Его жена курица» (1990), режиссёр Игорь Ковалёв, сценаристы Игорь Ковалёв, Евгений Назаренко / Kinopoisk
Помните это особое чувство, когда в детстве экран телевизора вдруг заполняла зубастая пасть, мохнатые лапы или горящие в темноте глаза? Вы замирали, крепче впивались в подушку, но с нетерпением ждали развязки, потому что знали: в советских мультиках даже самое страшное чудище обязательно окажется добрым, смешным или просто несчастным. Порой именно монстры учили нас не судить людей по внешности, не вестись на соблазны и всегда оставаться верным своим принципам. Сейчас, когда анимация поражает реализмом, эти нарисованные злодеи из прошлого кажутся не жуткими, а, наоборот, уютными и родными. Но сможете ли вы с ходу узнать самых знаменитых?
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