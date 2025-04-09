Тест: Злодеи и чудища в мультиках СССР — 7/7 наберут только бесстрашные

Помните это особое чувство, когда в детстве экран телевизора вдруг заполняла зубастая пасть, мохнатые лапы или горящие в темноте глаза? Вы замирали, крепче впивались в подушку, но с нетерпением ждали развязки, потому что знали: в советских мультиках даже самое страшное чудище обязательно окажется добрым, смешным или просто несчастным. Порой именно монстры учили нас не судить людей по внешности, не вестись на соблазны и всегда оставаться верным своим принципам. Сейчас, когда анимация поражает реализмом, эти нарисованные злодеи из прошлого кажутся не жуткими, а, наоборот, уютными и родными. Но сможете ли вы с ходу узнать самых знаменитых?