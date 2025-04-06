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6 апреля, 08:00

Тест: Цари в мультиках и фильмах СССР — вспомните культовые сказки всего по 1 кадру на 8/8?

Советская эпоха вдохнула новую жизнь в известные сказки и народные сюжеты, которые и сейчас с удовольствием смотрят и дети, и взрослые. Это испытание перенесёт вас в лучшие годы!

Обложка © Кадр из мультфильма «Огонь, вода и ... медные трубы», режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk

Обложка © Кадр из мультфильма «Огонь, вода и ... медные трубы», режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk

Величественные, гордые, а иногда и совершенно комичные цари становились героями не только исторических картин, но и любимых сказок. Режиссёры и художники вдохновлялись народными преданиями, классической литературой и даже фольклорными сюжетами, создавая на экране то мудрых правителей, то капризных самодуров, то справедливых монархов. Эти персонажи запоминались нам с детства — то в роскошных кафтанах, то в смешных ночных колпаках, то в окружении верных бояр или сказочных злодеев. Их образы были настолько выразительными, что даже спустя годы их помнят до мельчайших деталей. Сможете ли вы узнать эти знакомые с детства сцены?

На красивых и добрых героинь советских сказок мечтала быть похожа каждая девочка! Роскошные наряды, причёски и украшения подчёркивали их светлую душу и добавляли фильмам магии и волшебства. Но сможете ли вы отгадать 7 сказок СССР всего лишь по головному убору героинь? А эти 10 древнерусских ругательств пополнят ваш словарный запас, унизят собеседника и помогут забыть про мат.

Тест: Кокошник, корона, платок — лишь киноманы отгадают 7 сказок СССР по головному убору героинь
Тест: Кокошник, корона, платок — лишь киноманы отгадают 7 сказок СССР по головному убору героинь
Виктория Мишинкина
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