Тест: Цари в мультиках и фильмах СССР — вспомните культовые сказки всего по 1 кадру на 8/8?
Советская эпоха вдохнула новую жизнь в известные сказки и народные сюжеты, которые и сейчас с удовольствием смотрят и дети, и взрослые. Это испытание перенесёт вас в лучшие годы!
Обложка © Кадр из мультфильма «Огонь, вода и ... медные трубы», режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk
Величественные, гордые, а иногда и совершенно комичные цари становились героями не только исторических картин, но и любимых сказок. Режиссёры и художники вдохновлялись народными преданиями, классической литературой и даже фольклорными сюжетами, создавая на экране то мудрых правителей, то капризных самодуров, то справедливых монархов. Эти персонажи запоминались нам с детства — то в роскошных кафтанах, то в смешных ночных колпаках, то в окружении верных бояр или сказочных злодеев. Их образы были настолько выразительными, что даже спустя годы их помнят до мельчайших деталей. Сможете ли вы узнать эти знакомые с детства сцены?
На красивых и добрых героинь советских сказок мечтала быть похожа каждая девочка! Роскошные наряды, причёски и украшения подчёркивали их светлую душу и добавляли фильмам магии и волшебства. Но сможете ли вы отгадать 7 сказок СССР всего лишь по головному убору героинь? А эти 10 древнерусских ругательств пополнят ваш словарный запас, унизят собеседника и помогут забыть про мат.