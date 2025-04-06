Тест: Цари в мультиках и фильмах СССР — вспомните культовые сказки всего по 1 кадру на 8/8?

Величественные, гордые, а иногда и совершенно комичные цари становились героями не только исторических картин, но и любимых сказок. Режиссёры и художники вдохновлялись народными преданиями, классической литературой и даже фольклорными сюжетами, создавая на экране то мудрых правителей, то капризных самодуров, то справедливых монархов. Эти персонажи запоминались нам с детства — то в роскошных кафтанах, то в смешных ночных колпаках, то в окружении верных бояр или сказочных злодеев. Их образы были настолько выразительными, что даже спустя годы их помнят до мельчайших деталей. Сможете ли вы узнать эти знакомые с детства сцены?