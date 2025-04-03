Забудьте про мат: Эти 10 древнерусских ругательств пополнят ваш словарный запас и унизят собеседника

Русский язык — один из самых богатых языков мира. Жаль, когда его потенциал используется человеком только наполовину. Но мы прекрасно понимаем ситуации, когда о происходящем можно выразиться только нецензурно. Древнерусские ругательства — шикарная альтернатива обсценной лексике, или мату. Они элегантны, они непонятны широкой публике, они создают впечатление, будто вы — утончённый интеллектуал, а на самом деле вы кроете собеседника последними словами, но на языке древних славян. Минусов у них нет, зато есть множество плюсов, и звучат они не так грубо, как всем известное слово из трёх букв. Показываем десять отборных древнерусских сквернословий в материале.

Тать

«Тать» — это вор или разбойник в переводе с древнерусского. Фото © «Шедеврум»

«Тать» — это древнерусское слово, которое означает вора или разбойника. Слово «татьба» встречается ещё в главном своде законов Древней Руси, «Русской правде» Ярослава Мудрого. Положение о татьбе в сборнике — это буквально статья закона, которая обозначает санкции за воровство. Корни у этого слова уходят в глубь веков — оно родственно словам «тайна» или «таить». Слово активно использовалось как ругательство с XI по XVII век, а в летописях и переписках встречается более 600 раз — это очень много! Теперь вы знаете, как назвать нечестного контрагента.

Болдырь

«Болдырём» называли незаконнорождённого ребёнка или же чадо смешанного происхождения. Фото © «Шедеврум»

Когда мы слышим слово «болдырь», представляется какой-нибудь портовый грузчик, бурлак или другой представитель грубой силы. Тем не менее славяне называли так всего лишь незаконнорождённого ребёнка, человека с неясным происхождением. У слова тюркские корни, и сначала его использовали, чтобы называть метисов, потомков смешанных тюркско-славянских браков. Как ругательство его стали применять в XV веке, когда Русь стала активно отстаивать свою независимость от Золотой Орды. В XVII веке его начинают использовать очень часто — 120 употреблений на 1000 страниц текста.

Ярыжка

«Ярыжка» на языке наших предков — это мелкий жулик, пьяница. Фото © «Шедеврум»

«Ярыжка» — тоже древнерусское ругательство. Оно использовалось, чтобы обозначить мелкого жулика, бродягу или пьяницу. Возможно, сейчас ближайшая цензурная альтернатива — «темщик». Произошло слово от древнерусской бюрократии: мелкий государственный служащий самого низкого чина при князьях назывался «ярыгой», а бюрократов не любили и в Древней Руси, и в Римской империи. Ругаться «ярыжкой» славяне активно стали где-то в XVI веке, уже при Иване Грозном.

Ёнда

Ёнда — это сильное оскорбление, так на Руси называли проституток. Фото © «Шедеврум»

«Ёндами» в Древней Руси называли проституток или просто женщин с распутным стилем поведения. Точное происхождение ругательства неизвестно, но, судя по звучанию, у него могут быть финно-угорские корни. Об этом свидетельствует и то, что слово в основном встречалось в северных регионах Руси в XIV—XVII веках. Как раз тогда русские плотно взаимодействовали с марийцами, мокшанами и эрзя.

Шлёндра

А вот шлёндрами на Руси называли бродяг, бездомных, нерях и попрошаек. Фото © «Шедеврум»

Слово «шлёндра» чем-то похоже на предыдущее ругательство и порой употребляется до сих пор в том же контексте. Но в самом начале, когда оно появилось, всё было совсем не так. «Шлёндрами» называли в основном мужчин: это были бродяги, неряхи или попрошайки. Слово, конечно, связано с глаголом «шляться», то есть «бродить без дела». Оно было очень популярно в XV–XVII веках, особенно в письменных документах.

Аспид

«Аспид» вообще пришёл к нам из Византии, он означал дьявола или змея. Фото © «Шедеврум»

«Аспид» — ругательство, более или менее понятное первокурснику филфака. Оно яркое, интеллектуальное и благородное, это слово часто можно было слышать от бояр, князей и священников. Но что же оно значит? «Аспид» — слово, которое пришло к славянам из Византии, на греческом языке aspis значит «змей». В древнерусском языке так называли дьявола или очень злого и жестокого человека. Его активно использовали с XI по XVII век, фактически, думаем, такое слово мог употреблять ещё князь Владимир, креститель Руси. В летописях его пишут более 500 раз — это много!

Лиходей

«Лиходей» — это злодей, преступник, разбойник. Старое и понятное славянское ругательство. Фото © «Шедеврум»

Слово «лиходей» образовано от двух древних слов: «лихо», то есть «зло», и «деять», то есть «делать». Буквально переводится как «человек, который творит зло». Так обычно величали преступников и злодеев, в редких случаях — просто кого-то, кто говорящему не нравился. Оно встречается и в летописях, и в берестяных грамотах. При этом ругательство использовали очень долго — с XII по XVIII век, в письменных источниках его можно заметить более 400 раз.

Захребетник

«Захребетник» — это лодырь, лентяй или нахлебник. Бездельников на Руси не любили. Фото © «Шедеврум»

«Захребетник» — это древнерусское ругательство, которое обозначает лентяя, нахлебника, тунеядца или безработного. Буквально его можно перевести как «человек, который сидит на чужой шее», то есть «за хребтом». Так часто называли бездельников, журили их, мотивировали найти работу. В XVI и XVII веках его использовали особенно активно, оно даже на какой-то момент перестало быть ругательным, а стало частью делового жаргона: при сделках и государственных мероприятиях учитывалось, сколько у кого захребетников.

Бзыря

«Бзырей» называли гулящего мужика, который занимался всевозможным блудом, возможно, за деньги. Фото © «Шедеврум»

На языке наших предков слово «бзыря» означало некий мужской синоним слова «ёнда». Так обозначали в первую очередь гулящих мужиков, повес, бабников, сорванцов. Оно могло использоваться и для описания разгульной жизни воров и разбойников. Слово происходит от глагола «бздырить», что в крестьянской жизни использовался в отношении скота, когда тот бесцельно и панически носился в поисках воды. У этого ругательства тоже финно-угорские корни, возможно, его происхождение найдётся где-то в Пензенской области.

Дуботолк

«Дуботолк» — это очень, очень глупый человек. Наши предки использовали слово «дуб» в значении «дерево». Фото © «Шедеврум»

«Дуботолк» — устаревшее древнерусское ругательство, которое означает очень глупого человека. Оно было создано путём соединения двух слов, «дуб» и «толковать», то есть говорить. В свою очередь слово «толковать» происходит от древнеславянского «тълкъ», потом его заимствовали в литовский язык, где и по сей день используют. Стоит отметить, что в те времена, когда «дуботолком» ругались наши предки, слово означало не дуб, а дерево вообще.