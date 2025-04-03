По щучьему велению: Сергей Безруков опроверг обвинения в браконьерстве

Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков опубликовал у себя в соцсети пост, где объяснил историю появления снимка, из-за которого его заподозрили в браконьерстве. Актёр пожурил телеграм-каналы и СМИ, которые разместили новость, не обратившись к нему за комментариями, и заверил, что никакого нарушения закона с его стороны не было.

«Рыбалка происходила до наступления периода запрета вылова рыбы в регионе, пост был выложен позже. Это была спортивная рыбалка, она происходила в одном из частных прудовых хозяйств в Ростовской области», — пояснил артист.