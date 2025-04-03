По щучьему велению: Сергей Безруков опроверг обвинения в браконьерстве
Сергей Безруков: Рыбалка была до наступления периода запрета вылова в регионе
Сергей Безруков с уловом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s_bezrukov
Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков опубликовал у себя в соцсети пост, где объяснил историю появления снимка, из-за которого его заподозрили в браконьерстве. Актёр пожурил телеграм-каналы и СМИ, которые разместили новость, не обратившись к нему за комментариями, и заверил, что никакого нарушения закона с его стороны не было.
«Рыбалка происходила до наступления периода запрета вылова рыбы в регионе, пост был выложен позже. Это была спортивная рыбалка, она происходила в одном из частных прудовых хозяйств в Ростовской области», — пояснил артист.
Скандал разгорелся после того, как Безруков выложил фото, на котором держит в руках двухкилограммовую щуку. В соцсетях звезду «Бригады» обвинили в том, что якобы выловил рыбу в нерестовый запрет. Он действует в Ростовской области с 1 апреля по 31 мая для сохранения численности видов рыбы. Помимо этого, с 15 января по 15 апреля введен дополнительный запрет на ловлю конкретно щуки.