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Регион
3 апреля, 12:07

По щучьему велению: Сергей Безруков опроверг обвинения в браконьерстве

Сергей Безруков: Рыбалка была до наступления периода запрета вылова в регионе

Сергей Безруков с уловом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s_bezrukov

Сергей Безруков с уловом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s_bezrukov

Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков опубликовал у себя в соцсети пост, где объяснил историю появления снимка, из-за которого его заподозрили в браконьерстве. Актёр пожурил телеграм-каналы и СМИ, которые разместили новость, не обратившись к нему за комментариями, и заверил, что никакого нарушения закона с его стороны не было.

«Рыбалка происходила до наступления периода запрета вылова рыбы в регионе, пост был выложен позже. Это была спортивная рыбалка, она происходила в одном из частных прудовых хозяйств в Ростовской области», — пояснил артист.

Безрукову может грозить штраф до 500 тысяч или тюрьма за рыбалку на щуку в нерест
Безрукову может грозить штраф до 500 тысяч или тюрьма за рыбалку на щуку в нерест

Скандал разгорелся после того, как Безруков выложил фото, на котором держит в руках двухкилограммовую щуку. В соцсетях звезду «Бригады» обвинили в том, что якобы выловил рыбу в нерестовый запрет. Он действует в Ростовской области с 1 апреля по 31 мая для сохранения численности видов рыбы. Помимо этого, с 15 января по 15 апреля введен дополнительный запрет на ловлю конкретно щуки.

Марина Фещенко
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