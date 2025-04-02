«Спасибо, Дон-батюшка»: Безруков оказался в центре скандала из-за фотографии с рыбалки

Народный артист России Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле щуки. Накануне счастливый актёр опубликовал на своей странице в социальных сетях фото и видео с уловом. Щуку Безруков поймал в Ростове.

Сергей Безруков на рыбалке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s_bezrukov

«Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-батюшка», — написал он.

Однако с 1 апреля по 31 мая происходит период нереста, и рыбалка запрещена. Также в Ростовской области существует отдельный запрет на щуку — с 15 января по 15 апреля.