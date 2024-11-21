«Бригады-2» не будет: Безруков исключил возвращение к роли бандита Саши Белого

Актёр Сергей Безруков исключил возвращение к роли криминального авторитета Саши Белого из сериала «Бригада» о лихих 90-х. Артист выступает против романтизации бандитизма, но рад, что россиянам так запомнилось амплуа его персонажа.

«Я не могу сказать, что 90-е были прекрасным временем, думаю, многие вспоминают их с содроганием… Романтизация бандитизма мне кажется неправильной, и возвращаться к этому было бы нелепо и странно», — заявил Безруков в интервью 74.RU на презентации сериала «Плевако».

Также актёр порассуждал о цикличности истории, сравнив 90-е со Смутным временем. По словам любимца отечественной публики, человек всегда остаётся прежним, несмотря на бег времени и эволюцию гаджетов.

«И сериалы про лихие 90-е сейчас — тоже часть истории. А что запомнили эту роль — это прекрасно! Артист живёт, пока помнят его роли», — философски подытожил Безруков.