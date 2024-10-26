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26 октября, 13:38

Дмитрий Дюжев заявил, что запрещает своим детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки»

Фото © Кадр из фильма «Бригада», режиссер Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / kino-teatr.ru

Фото © Кадр из фильма «Бригада», режиссер Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / kino-teatr.ru

Актёр фильмов «Бригада» и «Жмурки» Дмитрий Дюжев рассказал, что запрещает своим детям смотреть данные кинокартины. Он также не привлекает внимание сыновей к криминальным фильмам и считает, что подросткам, не знакомым с Библией и книгами по истории, не стоит смотреть художественные произведения о преступности.

«Мне кажется, что молодому подрастающему поколению не нужно видеть подобные примеры. У них нет достаточного опыта, ещё не сформировалось мировоззрение, они не познали, какими бывают люди, что ими движет и почему», — рассказал актёр в интервью ТАСС.

Дюжев объяснил, что сначала детям необходимо узнать историю государства российского, прочитать словарь Даля и Библию. Только после этого «можно будет смотреть такое кино».

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Ранее стало известно, что Дмитрий Дюжев сыграет главную роль в сериале «Гудбай». Актёр применит на себя образ президента США Джо Байдена. Премьера состоится на канале ТНТ. Дюжев заявил, что данная роль — это «очень смелый эксперимент».

Наталья Афонина
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