Дмитрий Дюжев заявил, что запрещает своим детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки»

Актёр фильмов «Бригада» и «Жмурки» Дмитрий Дюжев рассказал, что запрещает своим детям смотреть данные кинокартины. Он также не привлекает внимание сыновей к криминальным фильмам и считает, что подросткам, не знакомым с Библией и книгами по истории, не стоит смотреть художественные произведения о преступности.

«Мне кажется, что молодому подрастающему поколению не нужно видеть подобные примеры. У них нет достаточного опыта, ещё не сформировалось мировоззрение, они не познали, какими бывают люди, что ими движет и почему», — рассказал актёр в интервью ТАСС.

Дюжев объяснил, что сначала детям необходимо узнать историю государства российского, прочитать словарь Даля и Библию. Только после этого «можно будет смотреть такое кино».