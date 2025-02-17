Сергей Безруков разбил об голову бутылку на глазах у одноклассников дочери

Народный артист России Сергей Безруков провёл урок в школе, где учится его дочь Мария, и удивил учеников трюком с разбиванием бутылки об голову. Об этом актёр сообщил на своей странице в Instagram*

«Я рассказал ребятам о своей профессии актёра и, что особенно важно, наглядно продемонстрировал несколько приёмов», — подчеркнул он.

Безруков объяснил, что в кино для подобных сцен используют специальные бутылки из сахарного стекла, и продемонстрировал один из трюков с такой бутылкой.

Ранее Сергей Безруков исключил возвращение к роли криминального авторитета Саши Белого из сериала «Бригада» о лихих 90-х. Артист выступает против романтизации бандитизма, но рад, что россиянам так запомнилось амплуа его персонажа.