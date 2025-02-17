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17 февраля, 13:44

Сергей Безруков разбил об голову бутылку на глазах у одноклассников дочери

Кадр из видео © Instagram (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/ s_bezrukov

Кадр из видео © Instagram (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/ s_bezrukov

Народный артист России Сергей Безруков провёл урок в школе, где учится его дочь Мария, и удивил учеников трюком с разбиванием бутылки об голову. Об этом актёр сообщил на своей странице в Instagram*

«Я рассказал ребятам о своей профессии актёра и, что особенно важно, наглядно продемонстрировал несколько приёмов», — подчеркнул он.

Безруков объяснил, что в кино для подобных сцен используют специальные бутылки из сахарного стекла, и продемонстрировал один из трюков с такой бутылкой.

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Ранее Сергей Безруков исключил возвращение к роли криминального авторитета Саши Белого из сериала «Бригада» о лихих 90-х. Артист выступает против романтизации бандитизма, но рад, что россиянам так запомнилось амплуа его персонажа.

* Компания Meta признана в России экстремистской и запрещена

Марина Фещенко
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