Безрукову может грозить штраф до 500 тысяч или тюрьма за рыбалку на щуку в нерест
Адвокат Жорин заявил, что Безрукову грозят штрафы и лишение свободы за рыбалку
Сергей Безруков с уловом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s_bezrukov
Актёр Сергей Безруков может получить значительные штрафы за незаконный вылов щуки во время нереста. Рыбалка в Ростов-на-Дону для артиста, скорее всего, обернётся неприятностями, заявил адвокат Сергей Жорин в интервью порталу «Страсти».
Нарушение со стороны Безрукова может привести как к административной, так и к уголовной ответственности. В первом случае актёру назначат штраф от 2 до 5 тысяч рублей, с возможностью конфискации орудий ловли и судна. Во втором — ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или сумма, равная его заработной плате за 2-3 года. Также возможны обязательные работы сроком до 480 часов, исправительные работы на срок до 2 лет, а в случае причинения значительного ущерба — реальное лишение свободы на аналогичный срок.
«Таким образом, гражданину, осуществившему незаконный вылов рыбы в период нереста, или/и вылов запрещённых видов, грозят серьёзные штрафы, обязательные и исправительные работы, лишение свободы, а также обязанность возместить причинённый ущерб и возможная конфискация имущества», — сказал адвокат.
Напомним, что Безруков отправился на гастроли в Ростов и опубликовал фотографии с уловом — двухкилограммовой щукой. Артист поймал её в реке Дон, однако в период нереста с 1 апреля по 31 мая рыбалка запрещена. Кроме того, существует отдельный запрет на ловлю щуки с 15 января по 15 апреля.