Лазарева суббота 2025: Главные традиции и запреты предков в самый важный день Великого поста Что за праздник Лазарева суббота и какие есть традиции? Когда православные верующие отмечают Лазареву субботу и почему это один из самых значимых дней Великого поста? Обо всём этом читайте подробнее в материале Life.ru. 9 апреля, 04:00 Лазарева суббота 2025: какого числа, что можно и что нельзя делать. Православные каноны на праздник. Обложка © biblegallery

Лазарева суббота — важный для всех православных праздник. Он посвящён удивительному эпизоду из жизни Иисуса Христа. Во время странствий Мессии пришла весть о том, что в городе Вифании умирает некий Лазарь, а Иисус решает тотчас же отправиться к нему. Во время путешествия Христос уже знал, что пациент умер, но всё равно дошёл до Вифании, сказав ученикам: «Дабы вы уверовали». Пока Христос и апостолы шли до города, Лазаря уже похоронили в пещере. Но Иисус воскресил его Божьей благодатью. Он так и говорил, что эта смерть дана Лазарю не для того, чтобы он действительно умер, а для того, чтобы возвеличить Божью силу, которой пользовался Христос, пока воскрешал несчастного. После этого Лазарь прожил долгую жизнь. А праздник назвали Лазаревой субботой. При этом именно после этого события фарисеи затаили план убить Христа. К тому же он совершал воскрешение в субботу — по правилам тех времён это считалось работой и нарушало правила Шаббата. Именно с приключения с Лазарем начинается финальный этап истории странствий Иисуса Христа.

Когда отмечают Лазареву субботу в 2025 году

Лазарева суббота в 2025 году пройдёт в апреле. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В 2025 году Лазарева суббота выпала на День космонавтики — 12 апреля. Её число всецело зависит от Великого поста. Это суббота шестой недели Четыредесятницы. В этот день все православные вспоминают, что воскрешение Лазаря является гарантией того, что всех христиан ожидает вечная жизнь. Лазарева суббота предваряет другой важный православный праздник — Вход Господень в Иерусалим. Эта памятная дата в 2025 году будет на следующий день после Лазаревой Субботы, 13 апреля. А уже 20 апреля будет Пасха — и Великий пост завершится.

История и традиции праздника Лазарева суббота

Православные отмечают праздник Лазаревой субботы 2025 в начале апреля. Фото © Wikipedia

Праздник Лазаревой субботы появился на заре христианства. Известно, что празднование Пасхи установили на Никейском соборе в 325 году. Это был первый церковный собор, в нём приняли участие отцы христианства, например патриарх Митрофаний и папа Сильвестр. Заведовал этим собранием христианский император Константин Великий, тот человек, который сделал Римскую империю христианской страной. Примерно в это же время — может быть, немного позже — происходило установление праздника Лазарева суббота.

Андрей Постернак, декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей, рассказал Life.ru подробнее об этом православном празднике. «Лазаревой называется суббота, которая предшествует Вербному воскресенью. Или тому воскресенью, которое мы называем Входом Господнем в Иерусалим. Этот день связан с чтением Евангелия от Иоанна, в котором повествуется о том, как Спаситель пришёл в одно поселение, где жил его друг, и воскресил скончавшегося Лазаря. Это довольно подробно описано в Евангелии», — говорит эксперт.

Само воскресение Лазаря предвозвещает Воскресение Христово. Поэтому этот день Церковь особенно чтит, эта суббота особенным образом выделяется, это особая служба. И в этот день мы стараемся готовиться уже к Вербному воскресенью. Можно в этот день, например, приготовить вербы, можно сходить в храм исповедоваться, поучаствовать в таинстве причастия в первую очередь. Ещё можно сказать, что Лазаревой субботой завершается, собственно, Великий сорокадневный пост, потому что Страстная неделя, Страстная седмица, она стоит отдельно в богослужебном круге. Андрей Постернак Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

Известно, что после воскрешения Лазарь был епископом и второй раз его похоронили около города Китиона на Кипре. С IX века мощи святого Лазаря перенесли в Константинополь, а на месте его захоронения построили храм. По традиции священники должны на Лазареву субботу сменить одеяния на праздничные, а для верующих есть послабления: можно откушать икры, растительного масла и выпить вина. Кроме того, именно Лазарева суббота — тот день, когда пора уже заготавливать вербу для Вербного воскресенья.

Церковные службы Лазаревой субботы

Лазарева суббота — красочный праздник, для которого нужна особая служба. Она выпадает на Великий пост. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Церковная служба на Лазареву субботу чётко регламентирована. Вместо повседневного облачения священники надевают торжественное, белое. Этот праздник приходится на шестую неделю Великого поста, которая в богослужебной традиции имеет название «седмица ваий». Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим — практически один праздник. У них общий тропарь, который посвящён одновременно и воскрешению Лазаря, и входу Христа в столицу Иудейского царства.

Но Лазарева суббота — совершенно особый день, ни на какой иной не похожий. Богослужение этого праздника начинается уже в пятницу с утра. Богослужение совершается только по канонам Триоди постной — на Лазареву субботу не прославляют никаких святых. Утренняя Лазаревой субботы содержит в себе несколько воскресных молитв. Из примеров — «Ангельский собор удивися» и «Воскресение Христово». После пения канона читают «Свят Господь Бог наш», это тоже часть воскресной службы. «Преблагословенна еси, Богородице Дево...» — тоже воскресная молитва. Таким образом, Лазарева суббота по своим церковным канонам заимствует очень много текстов из воскресной службы, предвосхищая радость Пасхи.

Молитвы на Лазареву субботу

На Лазареву субботу обычно поют тропари, псалмы, седальны, кондаки. Завершается служба Великим славословием, за ним следует первый глас тропаря. Завершающий тропарь на Лазареву субботу таков.

Общее воскресение прежде Твоея Страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне Господи, помилуй (40 раз). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Небесный Царю, веру утверди, языки укроти, мир умири, град наш добре сохрани: прежде отшедшыя отцы и братию нашу в селениих праведных учини, и нас в покаянии и исповедании приими, яко Благий и Человеколюбец.

А начинается служба с молитвы Пресвятой Троице. Это триединый христианский Бог: Отец, Сын и Святой Дух. Молиться Пресвятой Троице особенно важно для православных, ведь именно наше ответвление христианской веры наиболее рьяно чтит те традиции, что были заложены первыми христианами в первые века после смерти Христа. Молитва у нас такая.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй (трижды). Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

А ещё непосредственно воскресения Лазаря касается седален, глас 5. Седален — это особое богослужение, оно называется так, потому в древности в православных храмах позволялось сидеть во время пения седальнов. В XXI веке посидеть уже не получится, но вы можете услышать эту молитву, если придёте на Лазареву субботу в храм рано утром.

Источник премудрости и предведения во Вифанию пришед, с Марфою сущих вопрошал еси: где положисте, рек, друга, Лазаря? Егоже ради прослезив Благоутробне, четверодневна мертва воскресил еси гласом Твоим Человеколюбче и Щедрый, яко Жизнодавец и Господь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Источник премудрости и предведения во Вифанию пришед, с Марфою сущих вопроша́л еси: где положисте, рек, друга, Лазаря? Егоже ради прослезив Благоутробне, четверодневна мертва воскресил еси гласом Твоим Человеколюбче и Щедрый, яко Жизнодавец и Господь.

Что можно и что нельзя делать в Лазареву субботу

Лазарева суббота: можно ли прожить её так же, как и обычный день Великого поста? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anastasiia Tainikova

Лазарева суббота, как и любой православный праздник, регламентирована Церковью. Если вы хотите, чтобы у вас была репутация доброго христианина, духовного, набожного человека, то рекомендуем придерживаться этих правил. Вот что можно делать в Лазареву субботу: Можно порадовать себя икрой и подсолнечным маслом. Да, даже в Великий пост.

Можно читать Библию, думать о смерти и о судьбе своей души.

Можно устроить тихий праздник в семейном кругу.

Можно набрать вербных веточек, а потом освятить их в храме.

А чтобы остальной церковный год прошёл гладко и без эксцессов, нелишним будет знать, что именно Церковь запрещает нам делать на Лазареву субботу. Запреты в основном те же, что и на Великий пост. Сейчас расскажем, что запрещено. Нельзя заниматься тяжёлой работой.

Нельзя устраивать гуляния или вечеринки.

Нельзя строить, мастерить, ремонтировать.

Нельзя гладить, убираться, стирать, заниматься рукоделием.

Нельзя драться, ругаться (особенно матом), ссориться и отказывать в помощи ближнему.

Нельзя мыться. Неприятно, но факт.

Как провести Лазареву субботу

Вариантов, как лучше провести Лазареву субботу, масса. Вы можете всей семьёй сходить в храм и послушать о чуде Господнем, которое совершил Иисус. Лазарь был мёртв уже четыре дня, и всё равно Христу удалось воскресить его, несмотря на то что тело к тому моменту уже начало предаваться процессам разложения. И Лазарь прожил долгую, радостную и набожную жизнь. На службе священники вместе с церковным хором буквально пропоют вам эту историю. Если храм труднодоступен, можете отправиться с семьёй на природу и нарвать вербных веточек. А ещё вечером можно устроить праздничный ужин с икрой и растительным маслом — сегодня Лазарева суббота!

Воскрешение Лазаря — один из важнейших этапов земного пути Иисуса Христа. Лазарь был ему другом, поэтому Иисус воспользовался силой своего божественного отца, чтобы вернуть его к жизни. И Лазарь не забыл этой услуги — после смерти Христа он посвятил всю жизнь проповедованию христианства, а земной путь завершил на Кипре в сане епископа. Это дорогого стоит. А недавно Life.ru писал о Благовещении Богородицы.