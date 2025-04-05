Благовещение Богородицы 2025: Когда отмечают, что нельзя делать и как провести праздник

Благовещение пресвятой Богородицы — светлый апрельский праздник. К тому же второй по важности в плеяде православных памятных дней. Выше него только Пасха. И если Пасха — время вспомнить, какие муки перенёс Христос, чтобы ответить перед Богом за наши грехи, то Благовещение приносит повод порадоваться. Этот праздник отмечает день, в который Дева Мария узнала о том, что она беременна Иисусом Христом.

Благовещение пресвятой Богородицы 2025: какого числа

Благовещение пресвятой Богородицы происходит в одно и то же число каждый год. Фото © Wikipedia

Благовещение Богородицы — один из немногих праздников с фиксированной датой. Его каждый год отмечают 7 апреля. Удивительно, но в 2025 году этот праздник совпадает с завершением тяжёлого астрологического феномена — ретроградного Меркурия. А ещё мы специально посчитали: от 7 апреля до 7 января проходит ровно 275 дней. Получается, что Иисус Христос родился в самое правильное время: он провёл в животе у мамы 9,04109 месяца.

В чём суть праздника Благовещение Богородицы 2025

Благовещение Богородицы — повод порадоваться за Деву Марию, ведь она родила Иисуса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Суть праздника Благовещение Богородицы состоит в том, что верующие отмечают особое событие из Евангелия. Именно 7 апреля первого года до нашей эры архангел Гавриил явился Деве Марии и принёс ей благую весть. Он сообщил, что девушка беременна Сыном Божьим. До нас также дошла прямая цитата, которую сказал архангел Деве в этот памятный день: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами». И действительно, стать мамой божественного ребёнка — это благословение. В день Благовещения Богородицы можно не думать о тех ужасных муках, которые Христос пережил ради нас. Это праздник тихой радости — слова Гавриила стали первой «благой вестью» для всего человеческого рода после грехопадения Адама и Евы. Кстати, есть богословское мнение, согласно которому Дева Мария забеременела в тот момент, когда произнесла эту фразу: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». Так она ответила Гавриилу, когда тот объяснил ей, каким именно образом произойдёт зачатие и рождение Христа без участия мужа Марии.

Традиции праздника Благовещение Богородицы

Благовещение Богородицы — особый праздник. Священники выходят в голубом одеянии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

Праздник Благовещения Богородицы установился в самом начале христианства. Его каноны прописаны ещё в постановлениях Шестого Вселенского Собора в 691 году нашей эры. Православная церковь в разные годы относила его к разным видам праздников, но в настоящее время это двунадесятый великий праздник, посвящённый Богородице. Пасха, например, это Господский праздник, то есть посвящённый самому Иисусу. Но так как Благовещение Богородице — праздник Девы Марии, то священники на службе обязаны носить голубые одеяния. При этом Пасха — не фиксированный праздник, она может совпасть с Благовещением. В этом случае во время службы канон Благовещения смешивается с пасхальным каноном, а после 6-й песни канона священник читает отрывки из Евангелия, посвящённые Благовещению Богородицы. Полиелей, самая торжественная часть праздника, отменяется. Такой праздник называется Кириопасха.

Тропарь праздника был написан около VI века нашей эры. Он звучит так: «Днесь спасения нашего главизна и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». А кондак Благовещения Богородицы приписывают Роману Сладкопевцу, автору многих православных молитв, великому поэту своего времени. Он звучит следующим образом: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная воспесуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная».

Символы праздника Благовещение Богородицы

Символы праздника Благовещение пресвятой Богородицы — лилия, посох, кувшин, колодец. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mariia Romanyk

У праздника Благовещения Богородицы множество символов, ведь он установился ещё в первые годы христианства, когда Отцы Церкви продумывали самые первые постулаты и каноны религии. Во-первых, главным храмом этого праздника по праву считается греческая православная церковь Архангела Гавриила над источником Благовещения Богородицы в Назарете. Именно у этого источника произошла встреча ангела и Непорочной Девы, именно тут была возвещена благая весть. Но христианство также выработало несколько символов, которые повсеместно встречаются в искусстве и относятся именно к данной памятной дате.

Главным символом Благовещения Богородицы стала лилия. Этот цветок — символ непорочности Девы Марии, чистоты помыслов, духовного возвышения и благочестия. Следующий символ — прялка с красной нитью. Она означает, что Богородица одела Святыню Божества своей плотью. Ветхозаветная Книга пророка Исайи — ещё один знак Благовещения Богородицы, ведь Мария читала её, когда ей явился архангел Гавриил. Райская ветвь в руках ангела — это либо оливковая веточка, либо трезубец, либо посох. Луч света — тоже символ, ведь через него на Марию снизошёл Святой Дух. Колодец, кувшин и ласточка — чуть более редкие знаки. Колодец — это источник, над которым в Назарете построили церковь. С кувшином Мария вернулась от этого колодца. А ласточка — символ весны, возрождения, процветания и зачатия.

А ещё Благовещение пресвятой Богородицы достаточно обширно отражено в иконографии. В Софийском соборе в Константинополе (ныне Стамбул) есть фрески, которые отражают этот светлый момент в жизни христианского человечества. В русском государстве иконы Благовещения встречаются с XIV века. Но это не самые древние примеры: ещё в 600-х годах картины, посвящённые беседе Гавриила с Марией, встречаются в армянских рукописях, ведь Армения — первая страна, которая приняла христианство. А в 1502 году русский иконописец Дионисий создал фреску в соборе Рождества Богоматери Ферапонтова монастыря, где изобразил целых четыре Благовещения. До него Андрей Рублёв и Даниил Чёрный придерживались традиции «Устюжского Благовещения» — писали свои произведения по канонам, которые отражены в новгородской иконе XII века.

Приметы праздника Благовещение пресвятой Богородицы

У Благовещения пресвятой Богородицы множество погодных примет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Julia Sudnitskaya

Жизнь наших предков была чётко регламентирована крестьянским бытом и сильно зависела от погодных условий. От того, насколько дождливой будет весна и насколько жарким будет лето, зависел размер урожая, а значит, выживание всей деревни. Даже императоры и дворяне не могли ничего с этим поделать. Кроме того, порядок в крестьянскую жизнь вносил и чёткий религиозный календарь: предки в основном ориентировались не по числам, а по праздникам. И они издавна замечали, что некоторые приметы, особенно погодные, могут помочь предвидеть будущее. То есть погода в определённый день календаря указывала, например, на то, каким будет лето. Можно относиться к их верованиям по-разному, но русским крестьянам приходилось быть изворотливыми и наблюдательными: от этого зависело выживание как их самих, так и их детей. Рассказываем, какие приметы на Благовещение Богородицы.

Если на Благовещение пойдёт снег, овёс не будет расти.

На Благовещение Богородицы идёт дождь — будет большой урожай пшеницы и ржи, а также много грибов.

На Благовещение пресвятой Богородицы сухая погода — берегись засухи!

Если на Благовещение будет иней, туман или сильный ветер, год будет урожайным.

Что можно и что нельзя делать в праздник Благовещение Богородицы

В праздник Благовещения Богородицы нельзя ссориться и ругаться матом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

Жизнь наших предков подчинялась чётким церковным регламентам. Православие, как и любая ветвь христианства, знаменито своими разрешениями, а также запретами. Расскажем, что можно делать на праздник Благовещения Богородицы. Сходить в церковь на службу.

Исповедоваться.

Провести время с семьёй, помолиться.

Креститься.

Навестить родственников, как близких, так и дальних.

Но были и строгие запреты на этот праздник. Если Благовещение Богородицы не совпадает с Пасхой, то на праздник распространяются правила Великого поста. Рассказываем, что на Благовещение делать нельзя. Нельзя делать физическую работу. Хороший повод пропустить смену, если вы курьер.

Нельзя вязать, шить, работать в огороде, убираться, заниматься хозяйством.

Как и в Великий пост, нельзя депрессовать, злиться, ссориться, ругаться, между собой и матом, делать другому зло.

Нельзя стричь волосы.

Нельзя до вечера готовить еду.

Нельзя путешествовать.

Нельзя давать в долг.

Нельзя обрезать деревья.