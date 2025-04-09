Еврейская Пасха, или Песах, 2025: когда отмечают, что нельзя делать в праздник Почему Песах называют еврейской Пасхой, в чём суть этого праздника? Какого числа Песах будет в 2025 году, каковы его история и традиции, что можно и чего нельзя делать в этот день, читайте в материале Life.ru. 8 апреля, 21:27 Иудеи во время священнического благословения в честь праздника Песах у Стены Плача. Обложка © ТАСС / Сергей Орлов

Песах, или еврейская Пасха, — один из древнейших и наиболее почитаемых праздников в иудаизме. Он отмечается в память об Исходе — освобождении евреев из египетского рабства. Эти события описаны в Пятикнижии — в книге, которая и называется «Исход».

Песах какого числа в 2025 году

В 2025 году Песах начинается с заходом солнца 12 апреля и заканчивается 19 апреля.

Отмечать Песах начинают на 14-й день месяца нисан — первого весеннего месяца иудейского года. Это выпадает на март – апрель григорианского календаря.

В чём суть праздника

Песах отмечается в память об освобождении евреев от египетского рабства, которое длилось несколько веков. Поэтому его иногда называют «день рождения еврейского народа».

Иллюстрация к Исходу из Египта, 1907 г. Фото © Wikipedia / Тhe Providence Lithograph Company

Его название произошло от слова «пасах», что на иврите значит «прошёл мимо». То есть в Песах Бог обошёл дома евреев, которые принесли в жертву ягнёнка и оставили на дверях пометку. Тем самым они спаслись от десятой египетской казни — смерти первенцев в семьях, которую Бог наслал на Египет за отказ отпустить иудеев.

Поскольку «песах» означает «освобождение», евреи в этот праздник задумываются о том, как каждый может сделать шаг к своей личной свободе от грехов и заблуждений.

Созвучность слов «песах» и «пасха» объясняется тем, что события, касающиеся распятия и воскресения Иисуса, описываемые в христианском Евангелии, пришлись на тот же период, когда отмечался Песах, — тайная вечеря Христа и апостолов состоялась в первый день праздника. Именно поэтому Песах порой называют еврейской Пасхой, хотя суть и значение этих праздников отличаются.

Традиции

Песах — очень важный праздник, поэтому подготовку к нему начинают заранее. Перед праздником евреи тщательно наводят порядок дома, очищают его от всего некошерного.

Также в канун праздника первенцы мужского пола в семье держат малый пост, отказываясь от еды и воды от рассвета до заката. Если мальчик ещё маленький, пост соблюдает его отец. Первенцы-девочки от поста освобождены.

В первый вечер Песаха, после богослужения в синагоге, евреи собираются на праздничную трапезу — седер («порядок» в переводе с иврита). На него приглашают и тех, кто по каким-то причинам не может отметить праздник со своими близкими. Стол сервируют свечами и лучшей посудой, желательно новой. За трапезой читают псалмы, повествование об Исходе. Символика блюд, которые помещают на середину стола, напоминает об освобождении из рабства и трудностях.

Участники праздничного застолья, в том числе дети и женщины, обязаны прочесть или выслушать рассказы о Песахе со специальными молитвами, не отвлекаясь. Также нужно выпить четыре неполных бокала вина в память о четырёх обещаниях Господа евреям. Дети пьют виноградный сок. Пятый бокал наполняют для пророка Элияха (Илии) и оставляют на столе.

Перед Песахом наводят порядок в доме и обновляют посуду. Фото © ТАСС / ZUMA / Gil Cohen Magen

В последний день Песаха по возможности принято идти к водоёму и петь там стих из Торы «Песнь на море», так как именно в этот день вспоминают, как Красное море расступилось перед Моисеем и позволило евреям спастись от войск фараона.

Символы праздника

Главными символами Песаха являются праздничные блюда, каждое из которых имеет своё значение. Среди них, пожалуй, наиболее известна маца — сухой пресный хлеб. По преданию, во время Исхода евреи не успели приготовить закваску для хлеба, взяли только пресные лепёшки и поэтому в Песах употребляют именно их.

Что готовят на Песах

Каждое блюдо, которое ставят в центр стола в Песах, имеет определённый символизм.

Зроа — жареная куриная ножка или крылышко. Её помещают в центр тарелки, но не едят. Это отсылка к пасхальной жертве ягнёнка, которого евреи ели в ночь Исхода.

Тарелка для седера на Песах. Фото © Wikipedia / Khane Rokhl Barazani

Марор — горькая зелень в память о годах рабства.

Карпас — любой овощ (чаще всего берут картофель) или зелень, которые перед едой опускают в солёную воду. Это блюдо символизирует слёзы еврейского народа.

Харосет — смесь из яблок, орехов, фиников и корицы. Она обозначает глиняную массу, которую евреи использовали для лепки кирпичей.

Бейца — сваренное вкрутую яйцо. Символ пасхальной жертвы, которую приносили в Иерусалимском храме.

Хазерет — хрен. Его натирают или мелко режут, а затем готовят бутерброды с ним, мацой и марором.

Блюда, имеющие символическое значение, подаются в первой части седера. Во второй половине ужина трапеза становится обычной. Здесь едят уже другую праздничную еду, например фаршированную рыбу — фиш.

Что можно и что нельзя делать в праздник Песах

Первый и последний дни Песаха являются строго выходными. Остальные называются праздничными буднями. В это время можно заниматься делами, готовить еду, но по возможности лучше отложить то, что не является срочным.

Все дни Песаха категорически запрещено употреблять в пищу хамец — любые продукты из злаков, при приготовлении которых могло произойти брожение. Сюда относятся хлеб, сдоба, печенье, пирожные, макароны, остальные продукты и напитки на какой-либо закваске — ни крошки этого нельзя даже хранить в доме. Не приветствуются и блюда из мацы, сделанные не к празднику. Также нельзя есть пшеницу, полбу, овёс и ячмень. Сохраняются и обычные ограничения на некошерную еду.

В период Песаха нельзя убираться, заниматься тяжёлым физическим трудом. Также нужно отложить бритьё и стрижку.

Авторы Екатерина Субботина