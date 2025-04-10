Князь Рюрик — легендарный основатель Русского государства, мы знаем о нём из летописей. По сообщениям из «Повести временных лет», он пришёл княжить над славянами вместе с братьями Синеусом и Трувором. Рюрик обосновался в Новгороде, умер, потом его друг Олег, регент при малолетнем князе Игоре, захватил Киев — и так появилась Древняя Русь.

От Рюрика происходят многие аристократические семьи России, такие как Волконские, Оболенские, Дашковы, Гагарины и другие. Правда, в наше время потомков этого рода осталось немного — и, кроме своего происхождения, они особо ничем не могут похвастаться. Дарья Миронова Экстрасенс

Однако не все сообщения из летописей принимаются на веру историками. Они веками ломают голову над тем, какие персонажи из 863 года реально существовали. Но гораздо важнее то, что Рюрик основал княжескую династию, что правила Россией почти 1000 лет. Вместе с экстрасенсом Дарьей Мироновой разбираемся, кто из знаменитостей — потомок Рюрика.

Андрей Гагарин

Князь Андрей Гагарин занимался физикой и достиг внушительных успехов в ней. Фото © Wikipedia

Князь Андрей Григорьевич Гагарин отличился на поприще науки. Он был первым руководителем Санкт-Петербургского политехнического института, а также изобрёл пресс и линейку. Пресс Гагарина стал одним из лучших устройств для механического испытания материалов, он позволяет измерять зависимость их деформации от напряжения. А круговая линейка Гагарина используется для расчёта логарифмов.

Кардинал Ришельё

Кардинал Ришельё — не только звезда «Трёх мушкетёров», но и потомок Рюрика. Фото © Wikipedia

Арман Жан дю Плесси Ришельё имел мало общего с книжным злодеем Александра Дюма. Красный кардинал, он пугал даже короля-солнце Людовика XIV своими амбициями, помноженными на авторитаризм. На его правление Римско-католической церковью пришлась война французской короны с гугенотами, то есть французскими же протестантами. Она быстро переросла в Англо-французскую войну, потому что Британия поддерживала протестантов. И, кстати, Ришельё в реальной жизни часто обвиняли в... излишней мягкости по отношению к гугенотам! Он многих помиловал после осады протестантской крепости Ла-Рошель, но католики хотели крови. Ришельё большое внимание уделял развитию военного и торгового флота Франции. Он был потомком дочери Ярослава Мудрого Анны, которая вышла замуж за короля Франции.

Отто фон Бисмарк

Верховный канцлер Германии, объединивший раздробленное государство, — это Бисмарк. Фото © Wikipedia / Bundesarchiv

Отто фон Бисмарк стал первым канцлером объединённого немецкого государства. Германская империя была «слеплена» им на основе Пруссии. Это был самый первый в истории рейх. Бисмарк пошёл по малогерманскому пути объединения: железом и кровью присоединял к Пруссии другие немецкие княжества. Но почему Бисмарка ждал такой успех во внутренней политике? Дело в том, что с 1859-го по 1862 год он служил дипломатом в России, общался с Горчаковым, научился у него многим мудростям и узнал, что является потомком Рюрика. Бисмарк тоже произошёл от Анны Ярославны.

Уинстон Черчилль

Самый легендарный премьер-министр Англии — Уинстон Черчилль — тоже потомок Рюрика. Фото © Wikipedia / Юсуф Карш

«Даже премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль был дальним потомком князя Рюрика», — утверждает экстрасенс Дарья Миронова. Этот политик не только принял участие в победе над фашизмом, но и проявил нужную в данном ремесле гибкость, когда избирался в парламент. В 1900-е его туда выдвинули консерваторы, а в 1904 году Черчилль внезапно стал либералом. Всю свою жизнь после Второй мировой он посвятил налаживанию отношений с США и управлению тем, что осталось от Британской империи. А в 1953 году ему дали Нобелевскую по литературе.

Принцесса Диана

Диана Спенсер, больше известная общественности как принцесса Диана, тоже была потомком Рюрика. Фото © Gettyimages / Tim Graham

Среди настоящих Рюриковичей можно найти даже принцессу Диану Спенсер. Леди Ди оказалась потомком Владимира Святого, чья дочь Добронега вышла замуж за польского князя. Понятно, почему королевская семья была настолько озадачена романом принца Чарльза с безродной Камиллой. У той не было генов Рюрика. Зато теперь она — королева-консорт при короле Карле III. Принцы Уильям и Гарри тоже ведут род от легендарного новгородского князя.

Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч, британский актёр, чьё имя невозможно выговорить с первого раза, тоже потомок Рюрика. Фото © Kinopoisk

Бенедикт Камбербэтч — прославленный английский актёр. Он приобрёл настоящую славу и популярность в десятые годы. Бамблби Курувпечь ведёт свой род от Ричарда III, который, в свою очередь, был правнуком Эдуарда III из французской династии Капетингов. Они правили Францией с 987-го по 1328 год. А потомок королей франков — Бенедикт Камбербэтч — играл доктора Стрэнджа, Шерхана и Ричарда III, своего далёкого предка.

Барак Обама

Барак Обама — потомок Рюрика. Так вот почему его выбрали президентом! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ron Foster Sharif

Часть крови скандинавского князя Рюрика есть и у бывшего президента США Барака Обамы. Его мать Стэнли Энн Данхэм — далёкий потомок Вильгельма I, короля Шотландии. Правитель был правнуком Анны Ярославны. Таким образом, Барак Обама — прямой потомок Ярослава Мудрого. Неудивительно, что именно при нём американцы наконец-то смогли воспользоваться бесплатной медициной. Реформа Obamacare, впрочем, не была идеальной, так что за поездку на карете скорой помощи вы всё ещё будете должны несколько сотен долларов где-то в Нью-Йорке.