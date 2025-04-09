Про рэпера Децла снимут сериал

В производство запущен художественный сериал о рэп-исполнителе Децле (Кирилле Толмацком). Над проектом работают «Студия Видеопрокат» и компания «Эра Мьюзик». Рабочее название сериала — «Децл».

Ранее сообщалось о планах создания документального фильма о музыканте, однако теперь подтверждена разработка именно художественной версии. Как сообщает RG.ru, в творческую группу вошли шоураннеры Алексей Киселёв и Ангелина Ашман. Продюсерскую команду возглавили Сергей Бондарчук, Ангелина Ашман, Александр Толмацкий и Алексей Киселёв. Креативным продюсером стала Мария Серпионова.