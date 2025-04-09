Про рэпера Децла снимут сериал
RG.ru: Началось производство художественного сериала о рэпере Децле
Граффити с изображением Децла в Сочи. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
В производство запущен художественный сериал о рэп-исполнителе Децле (Кирилле Толмацком). Над проектом работают «Студия Видеопрокат» и компания «Эра Мьюзик». Рабочее название сериала — «Децл».
Ранее сообщалось о планах создания документального фильма о музыканте, однако теперь подтверждена разработка именно художественной версии. Как сообщает RG.ru, в творческую группу вошли шоураннеры Алексей Киселёв и Ангелина Ашман. Продюсерскую команду возглавили Сергей Бондарчук, Ангелина Ашман, Александр Толмацкий и Алексей Киселёв. Креативным продюсером стала Мария Серпионова.
Детали сюжета и кастинга пока не раскрываются. Известно, что производственная компания имеет опыт создания успешных кинопроектов.
Напомним, Децл скончался 3 февраля 2019 года в возрасте 36 лет. У него остановилось сердце после концерта в Ижевске. Врачи назвали причиной смерти острую сердечную недостаточность. В прошлом году у артиста на платформах внезапно вышел новый трек со словами «Я всё предвидел и всё ещё тут». Это событие подогрело теорию фанатов о том, что рэпер инсценировал свою смерть.