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9 апреля, 13:25

Кристину Асмус со скандалом выгнали со съёмок сериала «Склиф», но она всё отрицает

Mash: Актрису Кристину Асмус со скандалом выгнали со съёмок сериала «Склиф»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina

Актрису Кристину Асмус выгнали со съёмочной площадки сериала «Склиф» из-за конфликтов и скандалов с коллегами, несмотря на незавершенность проекта. 36-летняя артистка регулярно срывала график съёмок и создавала напряжённую атмосферу, что негативно сказывалось на рабочем процессе, сообщает Mash.

Асмус не удавалось наладить отношения с коллегами, включая второго главного актёра Матвея Лыкова. Она затягивала смены и вносила изменения в сценарий в последний момент. Кроме того, актриса настаивала на том, чтобы её имя было указано в титрах как креативного продюсера, хотя такой должности она не занимала.

Сама Асмус уже выпустила опровержение этой информации и заявила, что информация не соответствует действительности.

«Это клевета. Берегите себя», — коротко сообщила подписчикам Кристина.

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Ранее Life.ru рассказал, как дочь актёра Михаила Ефремова выгнала журналистов из подъезда отца. Представители СМИ ждали артиста в одном из домов в Москве, но Вера Ефремова попросила всех покинуть территорию и те спокойно вышли из подъезда, кивая головой.

Наталья Афонина
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