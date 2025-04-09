Кристину Асмус со скандалом выгнали со съёмок сериала «Склиф», но она всё отрицает

Актрису Кристину Асмус выгнали со съёмочной площадки сериала «Склиф» из-за конфликтов и скандалов с коллегами, несмотря на незавершенность проекта. 36-летняя артистка регулярно срывала график съёмок и создавала напряжённую атмосферу, что негативно сказывалось на рабочем процессе, сообщает Mash.

Асмус не удавалось наладить отношения с коллегами, включая второго главного актёра Матвея Лыкова. Она затягивала смены и вносила изменения в сценарий в последний момент. Кроме того, актриса настаивала на том, чтобы её имя было указано в титрах как креативного продюсера, хотя такой должности она не занимала.

Сама Асмус уже выпустила опровержение этой информации и заявила, что информация не соответствует действительности.

«Это клевета. Берегите себя», — коротко сообщила подписчикам Кристина.