Кристину Асмус со скандалом выгнали со съёмок сериала «Склиф», но она всё отрицает
Mash: Актрису Кристину Асмус со скандалом выгнали со съёмок сериала «Склиф»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina
Актрису Кристину Асмус выгнали со съёмочной площадки сериала «Склиф» из-за конфликтов и скандалов с коллегами, несмотря на незавершенность проекта. 36-летняя артистка регулярно срывала график съёмок и создавала напряжённую атмосферу, что негативно сказывалось на рабочем процессе, сообщает Mash.
Асмус не удавалось наладить отношения с коллегами, включая второго главного актёра Матвея Лыкова. Она затягивала смены и вносила изменения в сценарий в последний момент. Кроме того, актриса настаивала на том, чтобы её имя было указано в титрах как креативного продюсера, хотя такой должности она не занимала.
Сама Асмус уже выпустила опровержение этой информации и заявила, что информация не соответствует действительности.
«Это клевета. Берегите себя», — коротко сообщила подписчикам Кристина.
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