«Было на уровне»: Асмус провокационно поздравила Харламова с 44-летием

Сегодня комик Гарик Харламов празднует свой 44-й день рождения. Первой его поздравила супруга Катерина Ковальчук. Не осталась в стороне и бывшая жена, актриса Кристина Асмус. Звезда фильма «Текст» поделилась видео, снятым во время их совместной жизни. На кадрах они едут в поезде: Харламов спит, нежно держась за ногу Асмус.

Асмус поздравила Харламова необычным способом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina

«Ладно, с днём рождения! Было на уровне, сейчас просто отпад», — подписала провокационный пост актриса.