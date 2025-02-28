«Было на уровне»: Асмус провокационно поздравила Харламова с 44-летием
Асмус поздравила Харламова с 44-летием, опубликовав архивное видео
Кристина Асмус. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina
Сегодня комик Гарик Харламов празднует свой 44-й день рождения. Первой его поздравила супруга Катерина Ковальчук. Не осталась в стороне и бывшая жена, актриса Кристина Асмус. Звезда фильма «Текст» поделилась видео, снятым во время их совместной жизни. На кадрах они едут в поезде: Харламов спит, нежно держась за ногу Асмус.
Асмус поздравила Харламова необычным способом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina
«Ладно, с днём рождения! Было на уровне, сейчас просто отпад», — подписала провокационный пост актриса.
Ранее Асмус засветила кольцо на безымянном пальце правой руки, которое выглядит как обручальное. Она разместила фотографию с украшением на своей личной странице в соцсетях. Это колечко, естественно, привлекло внимание поклонников актрисы. Подписчики заполнили комментарии вопросами о возможной свадьбе после её расставания с Харламовым, но Асмус не стала отвечать на их любопытство.