«Ален Делон!»: Харламов восхитился фигурой похудевшего Сергея Бурунова

За короткий промежуток времени 47-летний Сергей Бурунов сумел сбросить 15 кг. Комик Гарик Харламов был поражён изменениями в фигуре своего коллеги. Он сразу же поинтересовался у звезды «Полицейского с Рублевки», каким образом ему удалось достичь такого результата.

«Выглядишь великолепно. Ален Делон! Ты просто не ешь? Как добился вот этой идеальной формы?», — спросил Харламов в эфире шоу «Кстати».

Похудевший Сергей Бурунов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergeyburunovofficial

Бурунов поделился, что достиг результата благодаря строгой диете. По его мнению, для успешного сброса веса необходимо истинное желание и строгое ограничение в питании — он ест лишь небольшие порции на завтрак и ужин. Артист исключил из своего рациона все мучные изделия, молочные продукты, сладости, жирное и солёное. Кроме того, он полностью отказался от алкоголя. В его меню остались лишь рыба и все виды мяса, кроме свинины. В каждое блюдо он добавляет свежую зелень.

По его словам, первые два месяца были непростыми, однако вскоре он смог адаптироваться. Артист подчеркнул, что многие заедают стресс, поэтому следует уделить внимание этому аспекту.