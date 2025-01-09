Асмус засветила кольцо на том самом пальце, но есть нюанс

Российская артистка Кристина Асмус продемонстрировала подписчикам кольцо на безымянном пальце правой руки, очень похожее на то самое. Снимок с украшением она выложила на личной странице в социальной сети.

«Запомните этот пост. Не в крови, не на работе, не в больнице, выспалась, не болею, счастлива!» — подписала публикацию артистка.

Колечко, конечно же, не укрылось от внимания поклонников актрисы. Подписчики наводнили комментарии вопросами, но Асмус не стала удовлетворять их любопытство, пишет kp.ru.