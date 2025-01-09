Асмус засветила кольцо на том самом пальце, но есть нюанс
Асмус сфотографировалась с обручальным кольцом во время отдыха на Мальдивах
Российская актриса Кристина Асмус на отдыхе с кольцом на безымянном пальце правой руки. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asmuskristina
Российская артистка Кристина Асмус продемонстрировала подписчикам кольцо на безымянном пальце правой руки, очень похожее на то самое. Снимок с украшением она выложила на личной странице в социальной сети.
«Запомните этот пост. Не в крови, не на работе, не в больнице, выспалась, не болею, счастлива!» — подписала публикацию артистка.
Колечко, конечно же, не укрылось от внимания поклонников актрисы. Подписчики наводнили комментарии вопросами, но Асмус не стала удовлетворять их любопытство, пишет kp.ru.
Впрочем, далеко идущих выводов делать не стоит. Дело в том, что кольцо на этом пальце у актрисы — аксессуар непостоянный. Если полистать соцсети Асмус за прошлый год, то можно заметить, что украшение то появляется, то исчезает ещё с лета 2024-го, поэтому совершенно не факт, что оно обручальное.
Напомним, новый избранник Кристины Асмус стал известен публике в конце ноября — им оказался продюсер Илья Бурец. Их роман с самого начала стал развиваться достаточно необычно, например, по словам артистки, съехаться они решили после первого же свидания. К слову, психолог не считает, что такое стремительное развитие событий — хороший признак.