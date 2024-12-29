Асмус рассказала, из-за чего «орала на всю больницу» после операции на ногу

Актрису Кристину Асмус отпустили домой после операции на ногу. В соцсетях она поделилась своими воспоминаниями о перенесённой операции и периоде после неё, а также поздравила подписчиков с наступающими праздниками. Артистка заявила, что несмотря на низкий болевой порог, была одна процедура, которая доставила ей массу неприятных впечатлений.

«Я думала, что хуже самой травмы и первых часов после операции ничего не может быть. Но не тут-то было! Дренаж! <...> И протягивают этот кабель по ощущению через весь организм, и диаметр у него несносный. В общем, когда его удаляли…орала я на всю больницу!», — написала актриса в своих соцсетях.