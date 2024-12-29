Асмус рассказала, из-за чего «орала на всю больницу» после операции на ногу
Кристину Асмус отпустили домой после операции на ногу
Кристина Асмус после операции на ногу. Обложка © VK / Кристина Асмус
Актрису Кристину Асмус отпустили домой после операции на ногу. В соцсетях она поделилась своими воспоминаниями о перенесённой операции и периоде после неё, а также поздравила подписчиков с наступающими праздниками. Артистка заявила, что несмотря на низкий болевой порог, была одна процедура, которая доставила ей массу неприятных впечатлений.
«Я думала, что хуже самой травмы и первых часов после операции ничего не может быть. Но не тут-то было! Дренаж! <...> И протягивают этот кабель по ощущению через весь организм, и диаметр у него несносный. В общем, когда его удаляли…орала я на всю больницу!», — написала актриса в своих соцсетях.
Из больницы её выписали вместе с резинкой для занятий в рамках реабилитации. Асмус заявила, что этих воспоминаний ей хватит на всю оставшуюся жизнь. Также она в шутку посоветовала фолловерам беречь свои крестообразные связки.
Напомним, что Асмус получила травму во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» в театре Ермоловой. При этом, к врачам она поехала только после завершения всего представления. Она заявила, что пережила настоящий ад. В больнице у актрисы диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска, что потребовало срочного хирургического вмешательства. Четырёхчасовая операция прошла успешно.