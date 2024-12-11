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11 декабря, 12:21

«Лучше попридержать коней»: Новый роман Асмус вызвал опасения у психолога

Психолог Самбурский: У Асмус в новых отношениях могут возникнуть проблемы

Кристина Асмус. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / asmuskristina

Кристина Асмус. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / asmuskristina

Психолог Станислав Самбурский выразил мнение, что у актрисы Кристины Асмус в отношениях с продюсером Ильёй Бурцом могут возникнуть сложности. Он отметил, что их роман развивается слишком стремительно, и это может стать причиной проблем в будущем. Особенно это актуально на фоне того, что Илья недавно официально развёлся с супругой.

«Такие резкие переходы от идеального отца, заботливого мужа и благопристойного внешнего фасада до резкого разрыва и развода зачастую говорят о внутренних конфликтах и эмоциональной неудовлетворённости», — сказал специалист в беседе с порталом «Страсти».

Самбурский подчеркнул, что «подростковая» идеализация второй половинки может довольно быстро обернуться разочарованием. По словам психолога, Асмус и Бурец должны «попридержать коней» и дать друг другу время узнать партнёра поближе, чтобы проработать потенциальные эмоциональные проблемы.

Кристина Асмус решила съехаться с новым мужчиной сразу после первого свидания
Кристина Асмус решила съехаться с новым мужчиной сразу после первого свидания

Ранее Кристина Асмус отреагировала на клеймо разлучницы. Актриса заявила, что она не обращает внимание на высказывание хейтеров и уже давно научилась справляться с непрошенной критикой.

Борис Эльфанд
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