«Это адище просто»: Кристина Асмус вышла на связь после экстренной операции

Кристина Асмус вышла на связь из больницы после проведённой операции на колене. Ранее у актрисы диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска, что потребовало срочного хирургического вмешательства.

Операция продолжалась четыре часа, и, по словам звезды, всё прошло успешно. Сразу после того, как перестала действовать анестезия, Кристина испытала сильные болевые ощущения. По её собственным признаниям, этот момент был настоящим испытанием. «И вот, когда эта нечестивая спинальная [анестезия] начала отходить, а следом и первая ночь после операции — ну, это адище просто!!! Пожалуйста, не рвите и не ломайте себе ничего, это больно», — поделилась Кристина Асмус в своём посте. Актриса также рассказала, что ближайший месяц ей предстоит провести на костылях.

В это сложное время Кристину поддерживает её нынешний бойфренд Илья Бурец. Он оказывает девушке всю необходимую помощь, даже надевает компрессионные чулки. Асмус, с присущим ей чувством юмора, не удержалась от того, чтобы не поделиться этой деталью с подписчиками. Она опубликовала в социальных сетях пост, в котором выразила благодарность возлюбленному: «Гарцевать мне теперь в пикантных компрессионных чулках. Хотя, судя по всему, продюсерам эти чулки нравятся. Ну, одного такого точно знаю. Спасибо тебе, моя устойчивая внутренняя опора. Если б не твоя рука у кровати до утра, разошлись бы швы от моих болевых содроганий».

Отметим, что Кристина всегда открыто делится своими переживаниями с поклонниками, что вызывает большое количество откликов и поддержки от аудитории. Несмотря на тяжёлое время, звезда остаётся позитивной и продолжает общаться с фанатами, настраивая их на оптимистичный лад. Она также пообещала, что будет следить за своим состоянием и не пропустит ни одного важного этапа в процессе восстановления.