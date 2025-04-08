«Все мы на планете проездом»: Что Паша Техник думал о жизни и где его завещание — предсмертное интервью рэпера на Life.ru Паша Техник умер 5 апреля 2025 года в городе Пхукете, туристическом центре Таиланда. За месяц до смерти он дал последнее прижизненное интервью. Life.ru делится главными моментами этого эксклюзивного материала. 8 апреля, 14:00 Завещание Паши Техника: возможно, оно зарыто где-то на пляже в Таиланде. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive, © Shutterstock / FOTODOM / Anastasiia Hevko

Теперь Технику предстоит долгая дорога домой, а его мама настояла на том, чтобы знаменитость отпевали в том же храме в Лефортове, где и крестили. Перед смертью он дал последнее прижизненное интервью для Гульнары Нижинской. В этом материале мы поделимся с вами главными мыслями Паши Техника за месяц до смерти.

Что Паша Техник думал о смысле жизни

Продюсер Гульнара Нижинская и Павел Ивлев, то есть эмси Паша Техник, встретились на территории роскошного тайского лакшери-отеля Maikhao Dream Villa Resort & Spa. Специально для ведущей и рэпера на пляж выкатили роскошный белый диван. Обстановка располагала к тому, чтобы обсуждать смысл жизни. Гульнара сразу взяла беседу под свой контроль, она спросила следующее: «Вот для тебя в жизни что главное? Ты считаешь свой век, для чего ты живёшь?»

«Если от тебя останется что-то хорошее — ну и круто», — считал Паша. Видео © Life.ru

На что Паша, не задумываясь, ответил: «Для себя. Я пришёл в этот мир один. И я делаю то, что хочу. Я никакую миссию не должен нести и не считаю, что должен. Я не задаюсь такими мыслями, что я что-то кому-то должен. Все мы на этой планете как бы проездом. Поэтому делаем как получится. Если от тебя останется что-то хорошее — ну и круто, значит, может, это какая-то твоя миссия изначальная».

Паша Техник про дружбу и любовь

«Если мы не будем браться за что-то духовное, что мы не видим, что мы не можем потрогать с точки зрения физики… Как раньше… Мм… Я забыл вопрос», — отвечал Паша Гульнаре Нижинской, сидя на диване на золотистом пляжном песке на берегу Тихого океана. Забывать вопросы — это было нормально для Техника. Человек в маске гориллы может себе позволить и не такое. Но тут Гульнара задала ему вопрос про любовь. Они долго выясняли, что же это было у Паши Техника — любовь или влюблённость. Но сильные, крепкие чувства к партнёру, которые держатся дольше трёх лет, у рэпера точно были.

Паше Технику много раз причиняли боль. К сорока он разучился доверять людям. Видео © Life.ru

А потом был вопрос про дружбу, и Паша выдал в этом интервью всю боль, которая накопилась у него в сердце за годы работы в рэп-индустрии. «В дружбу я не верю, мне она не интересна, — сказал он. — Я никому не доверяю. Вообще. Я уже убедился в своей правоте миллион раз в жизни. Я могу только гривой помахать в знак согласия, но я никому не верю. Мне причиняли очень много боли».

И если посмотреть на вещи совсем честно, у Паши был повод никому не доверять. Почему Техник пролежал в состоянии передозировки запрещёнными веществами три дня и только тогда его приятели додумались отвезти легенду в больницу? Почему у Паши не осталось друзей со школы, ведь пацанов объединял футбол? Почему распалась группа Kunteynir? Этого мы, увы, уже не узнаем. Но бывшая жена и мать его ребёнка Ева Карицкая, пожалуй, показала себя как единственный человек в окружении, кому можно доверять. Она сразу прилетела в Пхукет и не отходила от Пашиной палаты. Несмотря на все ссоры и плохое отношение, которое рэпер выражал даже в этом интервью.

Паша Техник о плюсах популярности

Популярность давала Паше Технику множество плюсов: бесплатная еда, бесплатные девушки, энергетики, дуриан. Видео © Life.ru

Нижинская решила задать Технику философский вопрос о том, гарантирует ли большая популярность большое счастье. Паша ответил: конечно, гарантирует, ведь вместе с популярностью он получал множество «ништяков». Вот что он сказал: «Моя популярность мне приносит огромный плюс. Могу бесплатно поесть. Могу с девчонками бесплатно, которые за деньги что-то делают, я думаю, ты понимаешь, что я имею в виду. Ну и всё из этой серии. У меня как будто льготы, знаешь».

Именно эти «льготы», пожалуй, его в итоге и сгубили, так как в них были включены в том числе запрещённые химические составы. А девушки, которые делают что-то для Техника бесплатно, оказались не способными отвести его в реанимацию, когда ещё был шанс спасти пациента.

Мнение Паши Техника о современной музыке

Только один процент продюсеров в мире пишет музыку так, как Паша Техник. Некоторые журналисты Life.ru входят в этот один процент. Видео © Life.ru

Гульнара Нижинская — актриса, продюсер и ведущая с опытом работы более 25 лет. Свой первый театр она открыла ещё в 1996 году. Такого человека не удивишь сплетнями про девушек и запрещённые вещества. В планах Гульнары было открыть миру душу Паши Техника, сделать так, чтобы он наконец полностью снял свою маску гориллы и предстал перед всеми обычным, добрым и ранимым человеком. Поэтому вопросы Нижинская специально задавала либо на философские, либо на культурные темы. Сначала она спросила, как Паша Техник делает музыку.

Если вы не знаете, как делается музыка, это будет сложно сейчас объяснить. Семплы — это куски всякие, ударники там, бочка. Я всё вырезаю, составляю из них паттерны, ну и всё, получается готовый бит. Так сейчас 99% уже не пишет. Музыка синтетикой стала, и уже чуть ли не нейросеть её строит, друг у друга воруют мотивы... А мне даже зачитать под чужой бит трудно, особенно если он куплен за полторы – три тысячи рублей. Я его полностью переделываю. Паша Техник Рэпер, продюсер

К своему рэпу Паша Техник по жизни относился серьёзно, хоть и устраивал в текстах лютый треш и угар. В Таиланд он взял с собой ноутбук, где стояла программа по созданию музыки. И играл собственные треки на вечеринках в качестве диджея. Сразу от музыки он перешёл к своему райдеру артиста. Смотреть, как весёлый Техник упрекает съёмочную группу Гульнары в том, что те не выполнили его райдер, и «забивается» с Нижинской сразу после интервью поесть дуриан, сейчас немного сюрреалистично.

Паша Техник про смерть и завещание

Завещание Паши Техника — это миф или реальность? Видео © Life.ru

Философские вопросы получаются у Нижинской просто прекрасно. Гульнара не только спросила, боится ли Паша Техник смерти, но и попыталась узнать его мнение о новом законе, согласно которому россияне должны будут при жизни платить «налог на похороны» — эти средства будут идти на «гробовые», чтобы родственники не «скребли по сусекам» последние деньги, чтобы похоронить человека.

Паша, естественно, назвал это бредом. Да и сам «хорониться» не очень хотел. Насчёт похорон у них вышел забавный диалог: — Это бред. Я когда умру, не надо меня закапывать за деньги там. — Ну как это? Всё равно нужно гроб купить. — А не надо. Умер, вот труп сгнил, и всё. — Да где, ты же в обществе живёшь, так не положено. — Хочу именно так. — Хорошо. Ты, кстати, завещание написал? — Нет. Никому ничего не оставлю.

Как мы видим, аргументы о том, что мы живём в обществе, Пашу Техника редко в чём-то убеждали. Он был таким с детства: ходил в школу с пластиковым пакетом, не носил сменку, так как «сменка для лохов», остался на второй год... Есть нечто мистическое и пугающее в том, как Нижинская и Ивлев обсуждали смерть за месяц до того, как Павел впал в кому. Именно в этом интервью он сказал эту фразу: «Во сне умереть хочу».

Нижинскую этот ответ не устроил — нашёл чем удивлять, умереть во сне хотят абсолютно все. Она предложила ему несколько смертей на выбор: удушение, утопление, автомобильная авария и пожар. Паша выбрал автомобильную аварию, причём так, чтобы сразу. В реальности всё получилось ровно наоборот. Техник умер, не приходя в сознание, за полмиллиона рублей тело положили в цинковый гроб и повезли хоронить по-христиански в его родной район Москвы, Лефортово.

Какое желание Паша загадал перед смертью?

Гульнара Нижинская перед окончанием интервью придумала для Паши специальный интерактив (естественно, предварительно заманив его обещанием сходить поесть дуриан). По её словам, в отеле Maikhao Dream Villa Resort & Spa исполняются желания, если закрыть глаза и на пляже загадать их. Паша Техник долго сидел с закрытыми глазами. К сожалению, мы уже никогда не узнаем, какое желание загадал тогда Ивлев.

Maikhao Dream Villa Resort & Spa — в этом отеле сбываются мечты. Там был Паша Техник. Видео © Life.ru

Life.ru приносит глубочайшие соболезнования родным и близким легендарного русского рэпера. Сцена лишилась одного из своих отцов 5 апреля, и русский рэп уже никогда не оправится от этой потери. У нас появился ещё один повод сказать, что к запрещённым веществам лучше даже не прикасаться. Тело легенды доставят в Москву уже 8 апреля.