Стало известно, когда тело Паши Техника доставят в Москву

Вечером во вторник, 8 апреля, тело рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) отправят из Таиланда в Москву. Об этом сообщил его директор Марк Яровный.

По его словам, борт прибудет в столицу РФ утром в среду, 9 апреля. После этого объявят о дате и месте прощания.

«Церемония будет открытая, у всех будет возможность прийти и попрощаться с Пашей», — сообщил Яровный в своих соцсетях.

А вот похороны пройдут в узком кругу.