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7 апреля, 07:37

Стало известно, когда тело Паши Техника доставят в Москву

Директор Паши Техника Яровный заявил, что тело рэпера отправят в Москву 8 апреля

Рэпер Паша Техник. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/techniquepashalive

Рэпер Паша Техник. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/techniquepashalive

Вечером во вторник, 8 апреля, тело рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) отправят из Таиланда в Москву. Об этом сообщил его директор Марк Яровный.

По его словам, борт прибудет в столицу РФ утром в среду, 9 апреля. После этого объявят о дате и месте прощания.

«Церемония будет открытая, у всех будет возможность прийти и попрощаться с Пашей», — сообщил Яровный в своих соцсетях.

А вот похороны пройдут в узком кругу.

«Не так всё просто»: Раскрыты данные о ходе транспортировки тела Паши Техника в Москву
«Не так всё просто»: Раскрыты данные о ходе транспортировки тела Паши Техника в Москву

Напомним, ранее СМИ сообщали, что прощание с Пашей Техником состоится в Храме Павла и Петра в Москве.

Как сообщал Life.ru, рэпер во время отдыха на тайском Пхукете впал в кому. Предварительно, причина кроется в передозировке наркотиками. При этом звучала версия, что Техника могли отравить намеренно. 4 апреля 40-летний рэпер перенёс клиническую смерть, а вечером того же дня была констатирована его смерть. Life.ru узнал у звёздного адвоката, можно ли наказать причастных к смерти Техника в Таиланде.

Никита Никонов
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