Life.ru узнал у звёздного адвоката, можно ли наказать причастных к смерти Техника в Таиланде
Адвокат Жорин: Причастным к продаже наркотиков Технику в Таиланде грозит казнь
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive
Если удастся установить, что причина смерти рэпера Паши Техника связана с употреблением наркотиков на территории Таиланда, будет возбуждено уголовное дело, пояснил Life.ru звёздный адвокат Сергей Жорин. А если окажется, что к продаже наркотиков причастны лица, о которых говорит бывшая супруга Техника, — наказание будет крайне суровым.
В Таиланде законы, касающиеся наркотиков, являются одними из самых строгих в мире. Ответственность за торговлю наркотиками зависит от типа вещества и его количества, но в целом предусматривает суровые наказания, включая длительные сроки лишения свободы и даже смертную казнь.
Адвокат отметил, что Таиланд сохраняет смертную казнь как высшую меру наказания за определённые преступления, включая торговлю наркотиками. Оно применяется редко, но закон предусматривает такую возможность.
Также за наркоторговлю в зависимости от обстоятельств дела и количества запрещённых веществ виновных могут приговорить к пожизненному лишению свободы или длительным срокам заключения. Кроме того, суд может наложить значительные штрафы, размер которых зависит от тяжести преступления и количества наркотиков.
«Таиланд строго применяет эти законы, и иностранные граждане не освобождаются от ответственности. Всем посетителям страны настоятельно рекомендуется соблюдать местные законы и избегать любой деятельности, связанной с наркотиками, чтобы избежать серьёзных юридических последствий», — заключил адвокат.
Как сообщал Life.ru, Паша Техник умер 4 апреля в клинике Таиланда. Причиной смерти рэпера стал септический шок, который развился на фоне тяжёлой бактериальной пневмонии.