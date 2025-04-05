Life.ru узнал у звёздного адвоката, можно ли наказать причастных к смерти Техника в Таиланде

Если удастся установить, что причина смерти рэпера Паши Техника связана с употреблением наркотиков на территории Таиланда, будет возбуждено уголовное дело, пояснил Life.ru звёздный адвокат Сергей Жорин. А если окажется, что к продаже наркотиков причастны лица, о которых говорит бывшая супруга Техника, — наказание будет крайне суровым.

В Таиланде законы, касающиеся наркотиков, являются одними из самых строгих в мире. Ответственность за торговлю наркотиками зависит от типа вещества и его количества, но в целом предусматривает суровые наказания, включая длительные сроки лишения свободы и даже смертную казнь. Сергей Жорин Адвокат

Адвокат отметил, что Таиланд сохраняет смертную казнь как высшую меру наказания за определённые преступления, включая торговлю наркотиками. Оно применяется редко, но закон предусматривает такую возможность.

Также за наркоторговлю в зависимости от обстоятельств дела и количества запрещённых веществ виновных могут приговорить к пожизненному лишению свободы или длительным срокам заключения. Кроме того, суд может наложить значительные штрафы, размер которых зависит от тяжести преступления и количества наркотиков.