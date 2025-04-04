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4 апреля, 19:53

«Наркотики его сожрали»: Стас Барецкий остался в шоке от смерти Паши Техника

Стас Барецкий выразил соболезнования семье Паши Техника

Паша Техник и Стас Барецкий. Обложка © Telegram / СТАС БАРЕЦКИЙ

Паша Техник и Стас Барецкий. Обложка © Telegram / СТАС БАРЕЦКИЙ

Друг покойного рэпера Павла Ивлева (известного как Паша Техник) Стас Барецкий в беседе с Life.ru поделился эмоциональной реакцией на трагическую новость. Шоумен подчеркнул противоречивость судьбы артиста.

Добрый Паша был и весёлый. Наркотики его сожрали, даже не наркотики, а этот модный стиль жизни, который царит в клубах. Мир, где все завязано на наркоте, музыке и моде — он был королём, и умер как отрицательный герой сгоревший от наркотиков. Очень жаль. Я выражаю свои соболезнования его семье. Совсем молодой ещё был.

Стас Барецкий

Шоумен

Добрый Паша был и весёлый. Наркотики его сожрали, даже не наркотики, а этот модный стиль жизни, который царит в клубах. Мир, где все завязано на наркоте, музыке и моде — он был королём, и умер как отрицательный герой сгоревший от наркотиков. Очень жаль. Я выражаю свои соболезнования его семье. Совсем молодой ещё был.
Добрый Паша был и весёлый. Наркотики его сожрали, даже не наркотики, а этот модный стиль жизни, который царит в клубах. Мир, где все завязано на наркоте, музыке и моде — он был королём, и умер как отрицательный герой сгоревший от наркотиков. Очень жаль. Я выражаю свои соболезнования его семье. Совсем молодой ещё был.

40-летний исполнитель скончался 4 апреля в тайской клинике после продолжительной борьбы за жизнь. Несмотря на экстренное подключение к аппаратам ЭКМО и ИВЛ, спасти его не удалось. Сегодня днём медикам удалось вывести артиста из состояния клинической смерти, однако к вечеру его состояние катастрофически ухудшилось.

Умер Паша Техник: Последние новости
Умер Паша Техник: Последние новости
Артём Гапоненко
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