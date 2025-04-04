«Наркотики его сожрали»: Стас Барецкий остался в шоке от смерти Паши Техника

Добрый Паша был и весёлый. Наркотики его сожрали, даже не наркотики, а этот модный стиль жизни, который царит в клубах. Мир, где все завязано на наркоте, музыке и моде — он был королём, и умер как отрицательный герой сгоревший от наркотиков. Очень жаль. Я выражаю свои соболезнования его семье. Совсем молодой ещё был.