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4 апреля, 19:01
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Умер Паша Техник

Рэпер Паша техник. Обложка © © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/techniquepashalive

Рэпер Паша техник. Обложка © © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/techniquepashalive

Павел Ивлев, известный как Паша Техник, умер в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Врачи констатировали смерть после отключения от аппарата жизнеобеспечения, сообщили в соцсетях близкие музыканта.

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», — написала бывшая жена рэпера Ева Карицкая.

Напомним, 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде. Предварительной причиной могло быть злоупотребление наркотиками. Рэпера подключили к ЭКМО и ИВЛ, а его лёгкие поражены почти на 100%. 4 апреля стало известно, что исполнитель перенёс клиническую смерть, но благодаря усилиям врачей его удалось реанимировать. К сожалению, к вечеру его состояние резко ухудшилось, медики зафиксировали смерть.

Умер Паша Техник: Последние новости
Умер Паша Техник: Последние новости

Павел Техник являлся значимой фигурой на российской андеграундной хип-хоп сцене. В начале своей карьеры он выступал в составе группы Kunteynir, после чего успешно развивал сольный проект. Помимо музыкальной деятельности, он был известен своими скандальными выходками, проблемами с законом и регулярными курсами лечения от зависимостей.

Николь Вербер
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