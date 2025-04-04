Умер Паша Техник

Павел Ивлев, известный как Паша Техник, умер в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Врачи констатировали смерть после отключения от аппарата жизнеобеспечения, сообщили в соцсетях близкие музыканта.

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», — написала бывшая жена рэпера Ева Карицкая.

Напомним, 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде. Предварительной причиной могло быть злоупотребление наркотиками. Рэпера подключили к ЭКМО и ИВЛ, а его лёгкие поражены почти на 100%. 4 апреля стало известно, что исполнитель перенёс клиническую смерть, но благодаря усилиям врачей его удалось реанимировать. К сожалению, к вечеру его состояние резко ухудшилось, медики зафиксировали смерть.