Умер Паша Техник
Рэпер Паша техник. Обложка © © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/techniquepashalive
Павел Ивлев, известный как Паша Техник, умер в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Врачи констатировали смерть после отключения от аппарата жизнеобеспечения, сообщили в соцсетях близкие музыканта.
«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», — написала бывшая жена рэпера Ева Карицкая.
Напомним, 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде. Предварительной причиной могло быть злоупотребление наркотиками. Рэпера подключили к ЭКМО и ИВЛ, а его лёгкие поражены почти на 100%. 4 апреля стало известно, что исполнитель перенёс клиническую смерть, но благодаря усилиям врачей его удалось реанимировать. К сожалению, к вечеру его состояние резко ухудшилось, медики зафиксировали смерть.
Павел Техник являлся значимой фигурой на российской андеграундной хип-хоп сцене. В начале своей карьеры он выступал в составе группы Kunteynir, после чего успешно развивал сольный проект. Помимо музыкальной деятельности, он был известен своими скандальными выходками, проблемами с законом и регулярными курсами лечения от зависимостей.