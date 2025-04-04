Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 20:20

Life.ru узнал причину смерти Паши Техника, скончавшегося в клинике Таиланда

SHOT: Причиной смерти Паши Техника стал септический шок

Рэпер Паша Техник. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/techniquepashalive

Рэпер Паша Техник. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/techniquepashalive

Причиной смерти рэпера Паши Техника стал септический шок, пишет SHOT. По данным телеграм-канала, он развился на фоне тяжёлой бактериальной пневмонии.

В последние дни у Техника также развилась полиорганная недостаточность, начали отказывать органы, в том числе печень и почки. Шансы выкарабкаться, по словам врачей, в таком состоянии были минимальными. Медики ввели Пашу в искусственную кому и давали ему максимальные дозы вазопрессоров и антибиотиков, а также подключили к аппарату ЭКМО, потому что лёгкие тоже уже перестали функционировать. В результате сепсис перешёл в септический шок, что привело к смерти.

Умер Паша Техник: Последние новости
Умер Паша Техник: Последние новости

Напомним, Паша Техник умер 4 апреля в клинике Таиланда. Ранее в этот день он перенёс клиническую смерть, но врачи смогли его удалось реанимировать. К сожалению, к вечеру состояние исполнителя резко ухудшилось, и медикам оставалось лишь зафиксировать смерть. Шоумен Стас Барецкий в беседе с Life.ru признался, что был убит этой новостью и выразил соболезнования семье рэпера.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Паша Техник
  • таиланд
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar