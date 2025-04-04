Life.ru узнал причину смерти Паши Техника, скончавшегося в клинике Таиланда

В последние дни у Техника также развилась полиорганная недостаточность, начали отказывать органы, в том числе печень и почки. Шансы выкарабкаться, по словам врачей, в таком состоянии были минимальными. Медики ввели Пашу в искусственную кому и давали ему максимальные дозы вазопрессоров и антибиотиков, а также подключили к аппарату ЭКМО, потому что лёгкие тоже уже перестали функционировать. В результате сепсис перешёл в септический шок, что привело к смерти.