Стало известно, где пройдёт прощание с Пашей Техником
Kp.ru: Прощание с Пашей Техникой состоится в Храме Павла и Петра в Москве
Российский рэпер Паша Техник. Обложка © Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive
Мама российского рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) хочет, чтобы с её сыном простились в той же церкви, где он был крещён. Траурная церемония пройдёт в Храме Павла и Петра в Лефортово.
Из семьи у артиста остались шестилетний сын и мама. Организацию транспортировки и похорон взял на себя директор рэпера Марк Флинк (Яровный). В разговоре с журналистами менеджер сообщил, что перед роковой поездкой в Таиланд Техник сказал ему, что хочет умереть.
«Мы постараемся сделать всё достойно, но всё равно мне очень тяжело говорить. Мы потеряли легенду. Спасти его было невозможно. У него отказывал орган за органом. Паша много говорил о смерти, он хотел этого. Буквально за день до отлёта он мне сказал: «Я хочу умереть». И это произошло», — рассказал Флинк в беседе с kp.ru.
Он добавил, что они вместе с исполнителем работали над ещё одним проектом — группой «Каптёрка». Директор Ивлева вместе с ещё одним участником этого коллектива уже успели проститься с рэпером, как того требует христианская вера — прочитали молитву, перед тем как тело забрали в тайский морг.
Напомним, 40-летний Паша Техник впал в состоянии комы во время отдыха на Пхукете. Предварительной версией случившегося стала передозировка запрещёнными веществами, однако звучали предположения, что его отравили намеренно. 4 апреля рэпер перенёс клиническую смерть, а вечером того же дня была констатирована его смерть. Причиной мог стать септический шок, развившийся на фоне тяжёлого бактериального воспаления лёгких.