Стало известно, где пройдёт прощание с Пашей Техником

Мама российского рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) хочет, чтобы с её сыном простились в той же церкви, где он был крещён. Траурная церемония пройдёт в Храме Павла и Петра в Лефортово.

Из семьи у артиста остались шестилетний сын и мама. Организацию транспортировки и похорон взял на себя директор рэпера Марк Флинк (Яровный). В разговоре с журналистами менеджер сообщил, что перед роковой поездкой в Таиланд Техник сказал ему, что хочет умереть.

«Мы постараемся сделать всё достойно, но всё равно мне очень тяжело говорить. Мы потеряли легенду. Спасти его было невозможно. У него отказывал орган за органом. Паша много говорил о смерти, он хотел этого. Буквально за день до отлёта он мне сказал: «Я хочу умереть». И это произошло», — рассказал Флинк в беседе с kp.ru.