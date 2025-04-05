«Наркотики — зло»: Бузова эмоционально отреагировала на смерть Паши Техника

«У Паши было много возможностей бросить и вести прекрасный образ жизни. Его друзья и окружение, готовы были протянуть ему руку помощи. Он был финансово независим. Но не бросил. История получилась грустная», — написала певица.

Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник был кумиром многих за свой юмор и беззаботность, которая и свела его в могилу. На протяжении многих лет он принимал наркотики, рехабы помогали лишь на время. В марте он впал в кому на одном из курортов Таиланда. Предварительно, всё случилось из-за передозировки. 4 апреля он перенёс клиническую смерть, врачи обнаружили, что у музыканта поражены лёгкие. Вечером того же дня рэпер умер. Причиной смерти мог стать септический шок, который развился на фоне тяжёлой бактериальной пневмонии.