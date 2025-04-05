«Наркотики — зло»: Бузова эмоционально отреагировала на смерть Паши Техника
Ольга Бузова заявила, что Паша Техник сгубил себя зависимостью
Ольга Бузова и Паша Техник. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина
Рэпера Пашу Техника сгубило отсутствие силы воли и зависимость от веществ. Об этом заявила телеведущая Ольга Бузова у себя в телеграм-канале.
«У Паши было много возможностей бросить и вести прекрасный образ жизни. Его друзья и окружение, готовы были протянуть ему руку помощи. Он был финансово независим. Но не бросил. История получилась грустная», — написала певица.
В посте звезда выразила соболезнования родным Паши Техника и отметила негативное влияние запрещённых веществ на здоровье. Бузова отметила, что ранняя смерть музыканта должна стать уроком для всех, демонстрируя, что наркотики — это «зло».
Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник был кумиром многих за свой юмор и беззаботность, которая и свела его в могилу. На протяжении многих лет он принимал наркотики, рехабы помогали лишь на время. В марте он впал в кому на одном из курортов Таиланда. Предварительно, всё случилось из-за передозировки. 4 апреля он перенёс клиническую смерть, врачи обнаружили, что у музыканта поражены лёгкие. Вечером того же дня рэпер умер. Причиной смерти мог стать септический шок, который развился на фоне тяжёлой бактериальной пневмонии.