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5 апреля, 17:55

«Наркотики — зло»: Бузова эмоционально отреагировала на смерть Паши Техника

Ольга Бузова заявила, что Паша Техник сгубил себя зависимостью

Ольга Бузова и Паша Техник. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Ольга Бузова и Паша Техник. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Рэпера Пашу Техника сгубило отсутствие силы воли и зависимость от веществ. Об этом заявила телеведущая Ольга Бузова у себя в телеграм-канале.

«У Паши было много возможностей бросить и вести прекрасный образ жизни. Его друзья и окружение, готовы были протянуть ему руку помощи. Он был финансово независим. Но не бросил. История получилась грустная», — написала певица.

В посте звезда выразила соболезнования родным Паши Техника и отметила негативное влияние запрещённых веществ на здоровье. Бузова отметила, что ранняя смерть музыканта должна стать уроком для всех, демонстрируя, что наркотики — это «зло».

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Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник был кумиром многих за свой юмор и беззаботность, которая и свела его в могилу. На протяжении многих лет он принимал наркотики, рехабы помогали лишь на время. В марте он впал в кому на одном из курортов Таиланда. Предварительно, всё случилось из-за передозировки. 4 апреля он перенёс клиническую смерть, врачи обнаружили, что у музыканта поражены лёгкие. Вечером того же дня рэпер умер. Причиной смерти мог стать септический шок, который развился на фоне тяжёлой бактериальной пневмонии.

Александра Мышляева
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