«Оказалось пророчеством»: Менеджер Паши Техника намекнул на тайну последних слов рэпера

Тело рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, отправят в Москву из Таиланда в ближайшее время. Страдающий от наркотической зависимости артист скончался вечером 4 апреля. О предстоящих похоронах сообщил его менеджер Марк Яровный.

«За день до вылета в Тай он мне кое-что сказал, это оказалось пророчеством. Это огромная потеря в культуре, для людей в целом», — сказал он.

По его словам, он лично будет заниматься вопросами организации перевозки тела Техника. Менеджер пообещал фанатам, что сообщит о месте и дате прощания с рэпером, если близкие согласятся сделать церемонию публичной.