«Оказалось пророчеством»: Менеджер Паши Техника намекнул на тайну последних слов рэпера
Менеджер Яровный сообщил, что тело Паши Техника доставят в Москву из Таиланда
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive
Тело рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, отправят в Москву из Таиланда в ближайшее время. Страдающий от наркотической зависимости артист скончался вечером 4 апреля. О предстоящих похоронах сообщил его менеджер Марк Яровный.
«За день до вылета в Тай он мне кое-что сказал, это оказалось пророчеством. Это огромная потеря в культуре, для людей в целом», — сказал он.
По его словам, он лично будет заниматься вопросами организации перевозки тела Техника. Менеджер пообещал фанатам, что сообщит о месте и дате прощания с рэпером, если близкие согласятся сделать церемонию публичной.
Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник злоупотреблял наркотическими веществами. Находясь в Таиланде, он впал в кому в марте текущего года. Предварительно, передозировка могла стать причиной его госпитализации. 4 апреля исполнитель перенёс клиническую смерть, врачи обнаружили, что у Техника также поражены лёгкие. Вечером того же дня рэпер умер. Причиной смерти мог стать септический шок, который развился на фоне тяжёлой бактериальной пневмонии. В 2022 году Техник уже впадал в кому из-за передозировки, тогда медикам удалось его спасти.