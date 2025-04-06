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6 апреля, 14:34

«Не так всё просто»: Раскрыты данные о ходе транспортировки тела Паши Техника в Москву

Друг Паши Техника заявил, что занимается вопросом транспортировки тела в Москву

Паша Техник. Обложка © Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Паша Техник. Обложка © Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Тело российского музыканта Паши Техника (Павел Ивлев) транспортируют из Таиланда в Москву после завершения оформления всех необходимых документов. Об этом сообщил друг артиста, сын известного художника Никаса Сафронова, Лука Сафронов-Затравкин.

«Как мы всё организуем, так и будет. Я сейчас как раз-таки этим занимаюсь. Сейчас мы оформляем документы, с этим не так всё просто. В ближайшее время, день-два, — и это всё будет сделано. Надеюсь, что получится раньше», заявил он в беседе с РИА «Новости».

Он также уточнил, что место и время прощания с музыкантом станут известны позднее.

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Прощание с Пашей Техником состоится в Храме Павла и Петра в Москве. Мама российского рэпера хочет, чтобы с её сыном простились в той же церкви, где он был крещён. Напомним, что артист во время отдыха на Пхукете впал в состоянии комы. Предварительно, причина кроется в передозировке запрещёнными веществами. Однако есть версия, что его могли отравить намеренно. 4 апреля 40-летний Техник перенёс клиническую смерть, а вечером того же дня была констатирована его смерть. Причиной мог стать септический шок, развившийся на фоне тяжёлого бактериального воспаления лёгких.

Мария Любицкая
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