«Не так всё просто»: Раскрыты данные о ходе транспортировки тела Паши Техника в Москву

«Как мы всё организуем, так и будет. Я сейчас как раз-таки этим занимаюсь. Сейчас мы оформляем документы, с этим не так всё просто. В ближайшее время, день-два, — и это всё будет сделано. Надеюсь, что получится раньше», — заявил он в беседе с РИА «Новости».