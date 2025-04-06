«Был абсолютно трезвый»: Slimus рассказал о последней встрече с Пашей Техником

Паша Техник (Ивлев) был весёлым и смышлёным парнем, а его музыка в начале нулевых была действительно стильной и техничной. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказал его коллега по цеху, битмейкер, саунд-продюсер и бывший участник рэп-коллектива Centr Вадим Мотылёв, известный под псевдонимом Slimus (Слим). Он отметил, что во время их последней встречи рэпер был совершенно трезв.

Паша Техник и Слим знакомы с далёкого 2004 года, у них даже есть две совместные работы. По словам битмейкера, Техник производил хорошее впечатление, был приятным и неглупым парнем.

Мотылёв признался, что ему нравятся ранние альбомы группы Паши Техника Kunteynir (Контейнер). Это действительно «стилёвое музло», безальтернативное, эдакий абстрактный хип-хоп.