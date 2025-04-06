«Был абсолютно трезвый»: Slimus рассказал о последней встрече с Пашей Техником
Рэпер Slimus: Паша Техник был весёлым и неглупым, а его музыка — стильной
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive
Паша Техник (Ивлев) был весёлым и смышлёным парнем, а его музыка в начале нулевых была действительно стильной и техничной. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказал его коллега по цеху, битмейкер, саунд-продюсер и бывший участник рэп-коллектива Centr Вадим Мотылёв, известный под псевдонимом Slimus (Слим). Он отметил, что во время их последней встречи рэпер был совершенно трезв.
Паша Техник и Слим знакомы с далёкого 2004 года, у них даже есть две совместные работы. По словам битмейкера, Техник производил хорошее впечатление, был приятным и неглупым парнем.
Мотылёв признался, что ему нравятся ранние альбомы группы Паши Техника Kunteynir (Контейнер). Это действительно «стилёвое музло», безальтернативное, эдакий абстрактный хип-хоп.
«Последний раз виделись пару лет назад в Москве, в его баре. Он был абсолютно трезвый и мы общались на разные темы, прикалывались, смеялись. Я подумать не мог, что это в последний раз. Очень жалко его», — сказал Слим.
Напомним, что Паша Техник скончался 4 апреля 2025 года. Он никогда не был моральным ориентиром для сообщества, но и любили его за другое. Он был весёлым, иногда смешным, а главное — настоящим. Экс-участник вышеупомянутой группы Centr Птаха рассказал, что у рэпера почти не было настоящих друзей, а фальшивые лишь потакали его зависимости, которая в итоге его сгубила, как отметила недавно Ольга Бузова. Прощание с Техником состоится в Храме Павла и Петра в Москве, где его когда-то крестили. Паша Техник ушёл, но андеграунд так и остался — прямо у него за спиной.