Рэпер Гуф заявил, что будет очень скучать по Паше Технику

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) посвятил рэперу Паше Технику прощальный пост в соцсети. Музыкант признался, что будет скучать по скончавшемуся другу.

О смерти Паши Техника 4 апреля сообщила его бывшая супруга Ева Карицкая. По данным Life.ru, причиной смерти рэпера стал септический шок на фоне тяжёлой бактериальной пневмонии. Ранее в тот же день он пережил клиническую смерть, но врачи сумели его реанимировать. К сожалению, к вечеру состояние исполнителя резко ухудшилось. Медики могли лишь зафиксировать его смерть.