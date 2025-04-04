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4 апреля, 20:54

Рэпер Гуф заявил, что будет очень скучать по Паше Технику

Гуф и Паша Техник. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / therealguf

Гуф и Паша Техник. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / therealguf

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) посвятил рэперу Паше Технику прощальный пост в соцсети. Музыкант признался, что будет скучать по скончавшемуся другу.

«Спи спокойно, брат. Нет слов. Мы будем очень скучать», — написал Гуф.

Он также опубликовал архивное совместное фото с Павлом Ивлевым (настоящее имя Паши Техника).

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О смерти Паши Техника 4 апреля сообщила его бывшая супруга Ева Карицкая. По данным Life.ru, причиной смерти рэпера стал септический шок на фоне тяжёлой бактериальной пневмонии. Ранее в тот же день он пережил клиническую смерть, но врачи сумели его реанимировать. К сожалению, к вечеру состояние исполнителя резко ухудшилось. Медики могли лишь зафиксировать его смерть.

Лия Мурадьян
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