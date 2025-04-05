Никому не интересен в трезвости: Птаха вспомнил последний разговор с Пашей Техником

Рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха, в беседе с Life.ru поделился воспоминаниями о покойном Паше Технике. Исполнитель заявил, что исход был предсказуемым.

Он неоднократно предупреждал, что если бы Пашу оградили от пагубного окружения и людей, которые потакали его зависимости, а СМИ перестали бы пользоваться его состоянием, чтобы поднять рейтинг, возможно, артист остался бы жив.

Но все, когда Паша был трезвый, к нему не испытывали такого интереса, нежели когда он был в таком состоянии. Людей интересовал Паша именно в таком состоянии. Его приглашали на большие каналы и так далее, хотя знали прекрасно, в каком он состоянии находится. Мне очень жаль, что с Пашей так случилось. Давид Нуриев (Птаха) Рэп-исполнитель

Также рэпер вспомнил об их последнем разговоре: тогда Техник сказал Птахе, будто никому не интересен в трезвом состоянии. Когда Давид предложил годичную реабилитацию, Паша отказался, заявив, что не выдержит такого срока.

Когда пришло известие о коме музыканта в Таиланде, Птаха сразу понял, что это конец, хотя и надеялся на лучшее. Он подчеркнул, что настоящих друзей у Техника было мало — большинство окружавших его людей преследовали корыстные цели.

«Очень жаль, что так получилось. Это печальная новость для всего хип-хопа российского. Потому что Паша был, как бы к нему не относились, но в плане рэпа очень был талантливый чувак», — заявил Птаха.