Никому не интересен в трезвости: Птаха вспомнил последний разговор с Пашей Техником
Рэпер Птаха: Настоящих друзей у Паши Техника было мало
Паша Техник и рэпер Птаха. Обложка © Пресс-служба Тверского суда / Telegram / ПТАХА / ЗАНУДА / ЦАО
Рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха, в беседе с Life.ru поделился воспоминаниями о покойном Паше Технике. Исполнитель заявил, что исход был предсказуемым.
Он неоднократно предупреждал, что если бы Пашу оградили от пагубного окружения и людей, которые потакали его зависимости, а СМИ перестали бы пользоваться его состоянием, чтобы поднять рейтинг, возможно, артист остался бы жив.
Но все, когда Паша был трезвый, к нему не испытывали такого интереса, нежели когда он был в таком состоянии. Людей интересовал Паша именно в таком состоянии. Его приглашали на большие каналы и так далее, хотя знали прекрасно, в каком он состоянии находится. Мне очень жаль, что с Пашей так случилось.
Также рэпер вспомнил об их последнем разговоре: тогда Техник сказал Птахе, будто никому не интересен в трезвом состоянии. Когда Давид предложил годичную реабилитацию, Паша отказался, заявив, что не выдержит такого срока.
Когда пришло известие о коме музыканта в Таиланде, Птаха сразу понял, что это конец, хотя и надеялся на лучшее. Он подчеркнул, что настоящих друзей у Техника было мало — большинство окружавших его людей преследовали корыстные цели.
«Очень жаль, что так получилось. Это печальная новость для всего хип-хопа российского. Потому что Паша был, как бы к нему не относились, но в плане рэпа очень был талантливый чувак», — заявил Птаха.
О смерти Паши Техника 4 апреля сообщила его бывшая супруга Ева Карицкая. По данным Life.ru, причиной смерти рэпера стал септический шок на фоне тяжёлой бактериальной пневмонии.