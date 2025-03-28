«Я молюсь!» Друг назвал виновников комы Паши Техника после вписки и рассказал о его состоянии

Близкий друг рэп-исполнителя Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), который был введён в искусственную кому в Таиланде, рассказал Life.ru о состоянии музыканта. По словам Луки Сафронова, состояние артиста действительно тяжёлое, но шанс на спасение есть. Вся надежда, как объяснил знакомый Техника, на медицину Таиланда.

«Я надеюсь, что государственная система здравоохранения Таиланда поймёт, что это важный человек для современной истории России. Медицина в Таиланде одна из лучших в мире. Что-то переводить (в другую больницу. — Прим. Life.ru), куда-то транспортировать — это должны решать врачи. Каждый такой случай должен быть под наблюдением. Беда в том, что он отравился чем-то, попал в такую ситуацию. Я молюсь за него, потому что он добрый и хороший человек. Когда он трезвый, он действительно замечательный. В других состояниях я его не видел, сказать нечего», — сообщил он.

Сафронов отметил, что проблема кроется в окружении рэп-исполнителя — именно оно мешало Технику пройти программу оздоровления полноценно. Не всегда со стороны можно понять реальное состояние и потребности человека, который нуждается в помощи.

«Есть жена, бывшая или не бывшая, но они продолжают общаться, ходить вместе на мероприятия. Я буквально встречал с ними Новый год. Они в прекрасных отношениях. Но есть люди, которым невыгодно, чтобы Паша держался в трезвости. Им выгодно, чтобы он совершал пьяные выходки, которые приносят им деньги, а ему — только позор», — отметил Сафронов.

Приятель артиста отметил, что для прояснения ситуации необходимо дождаться информации и официальных комментариев от Карины, бывшей жены рэпера. Важно, чтобы журналисты и поклонники направили запросы в государственные органы, Посольство Таиланда и Министерство здравоохранения Таиланда. Тогда можно надеяться на благополучный исход.

«Как только она скажет, что если нужно, то, естественно, люди, я думаю, откликнутся и помогут. И я чем смогу, помогу тоже. Мы все будем рупорить, если что-то необходимо. Мы ничего пока не знаем. Мы не знаем, что случилось. Мы догадываемся, зная Пашу, что с ним могло что-то произойти из этого списка негативного. Перепил, переел чего-то. Запрещённого даже, возможно. Если будет принято волевое решение ему помочь, найдут специальный борт, перевезут его в Бангкок, найдут лучших врачей и дадут лучшие аппараты. Конечно, сегодня в Таиланде есть все возможности для этого. Никаких денег для этого точно не нужно (менеджер Техника открыл сбор, но жена утверждает, что деньги у Паши есть и сбор липовый. — Прим. Life.ru), этим занимается официальное ведомство здравоохранения», — подытожил Сафронов.