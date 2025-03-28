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28 марта, 07:25

Паша Техник находится в критическом состоянии в Таиланде, для его спасения собирают 5 млн

Находящийся в коме Паша Техник находится в критическом состоянии в Таиланде

Паша Техник. Обложка © Пресс-служба Тверского суда

Паша Техник. Обложка © Пресс-служба Тверского суда

Состояние рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), который был введён в искусственную кому в Таиланде, критическое. Об этом сообщили в его соцсетях.

Чтобы спасти рэпера, его друзья объявили сбор денег. По их словам, нужно ещё пять миллионов рублей.

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Напомним, 40-летнего Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, он в коме. Предположительно, причиной стало употребление наркотиков. Бывшая жена музыканта Ева Карицкая сообщила, что её экс-супруг находился на ИВЛ. Это не первый раз, когда Паша Техника оказывается в коме. Так, в 2022 году ему стало плохо после вечеринки. Во время шумного вечера рэпер вместе с друзьями употреблял ряд запрещённых веществ. При этом у Техника за тот месяц уже было несколько приступов эпилепсии.

Никита Никонов
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