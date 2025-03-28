Паша Техник находится в критическом состоянии в Таиланде, для его спасения собирают 5 млн

Состояние рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), который был введён в искусственную кому в Таиланде, критическое. Об этом сообщили в его соцсетях.

Напомним, 40-летнего Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, он в коме. Предположительно, причиной стало употребление наркотиков. Бывшая жена музыканта Ева Карицкая сообщила, что её экс-супруг находился на ИВЛ. Это не первый раз, когда Паша Техника оказывается в коме. Так, в 2022 году ему стало плохо после вечеринки. Во время шумного вечера рэпер вместе с друзьями употреблял ряд запрещённых веществ. При этом у Техника за тот месяц уже было несколько приступов эпилепсии.