Названа причина смерти Паши Техника
Менеджер Паши Техника: Причиной смерти рэпера стала лёгочная инфекция
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive
Жизнь рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) унесла лёгочная инфекция. Такая причина стоит в заключении о смерти исполнителя.
«В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей — лёгочная инфекция», — рассказал менеджер артиста Марк Яровный.
Напомним, Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде. Там во время отдыха он впал в кому, предварительно, из-за передозировки веществами. Однако есть версия, что его могли отравить намеренно.