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7 апреля, 09:42

Названа причина смерти Паши Техника

Менеджер Паши Техника: Причиной смерти рэпера стала лёгочная инфекция

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Жизнь рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) унесла лёгочная инфекция. Такая причина стоит в заключении о смерти исполнителя.

«В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей лёгочная инфекция», — рассказал менеджер артиста Марк Яровный.

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Напомним, Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде. Там во время отдыха он впал в кому, предварительно, из-за передозировки веществами. Однако есть версия, что его могли отравить намеренно.

Оксана Попова
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