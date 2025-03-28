Если у вас одна из этих 7 фамилий, вы можете быть потомками знатных дворянских родов

Если вы вдруг заглянете в гербовник Российской империи или соседних империй, например Австро-Венгрии, можете сильно удивиться. Возможно, в тени древних и знаменитых благородных родов найдёте и свою фамилию. О Долгоруких, Романовых, Шереметьевых (которые могли превратиться и в Шереметов), знают все. Но мы в Life.ru решили проштудировать Общий гербовник Российской империи чуть более внимательно и принесли вам 7 совершенно обычных фамилий, которые внезапно оказались дворянскими.

Фамилия Телешевы

Герб рода Телешевых представляет собой обычный щит, на котором нарисованы два меча и ключ. Фото © Wikipedia

История рода Телешевых величественна и печальна. В XIV веке, когда Дмитрий Донской воевал с татаро-монголами, они были боярами в Тульском уделе. Потом их понизили в статусе: сделали безземельными «боярскими детьми». Позже одного из Телешевых заключили в тюрьму Соловецкого монастыря, где тот наладил чеканку фальшивых рублей. Архимандрит выгнал его из тюрьмы в иркутскую ссылку. Примерно тогда они очень обеднели. В начале XIX века Екатерина Александровна Телешева стала руководительницей труппы Большого театра в Санкт-Петербурге, играла там Волшебницу в балете «Руслан и Людмила». Её сын Николай стал пионером авиации. Где-то в Куркинском районе Тульской области можно найти то, что осталось от их родовой усадьбы.

Фамилия Хмелёвы

Если ваша фамилия — Хмелёвы, возрадуйтесь, ибо это ваш герб. Фото © Wikipedia / Bastian

Хмелёвы немного «моложе» — их род восходит к XVII веку. Это времена Смуты, которую эти дворяне провели где-то в Пскове. Позднее от них откололись ещё более молодые роды. Непонятно, кого поддерживали тогда Хмелёвы: Лжедмитриев, Годуновых, Шуйских или же светлую сторону в лице ополчения Минина и Пожарского, а также бояр Романовых. Они могли и вовсе никого не поддерживать, а просто хозяйничать в Псковской губернии. На их гербе нарисованы крест и серебряная подкова — на счастье.

Фамилия Чеснок

Герб Чесноков. Выглядит очень древним: мотивы рук с мечами и луков — это геральдика Средневековья. Фото © Wikipedia / Bastian

Чесноки тоже достаточно древние, появились, судя по всему, где-то одновременно с Хмелёвыми, но в среде казачества и в тех местах, где формально главными были гетманы. То есть где-то в Речи Посполитой. В родословных книгах Киевской и Черниговской губерний они фигурируют в первой части списков: это значит, что мы имеем дело с первыми представителями дворянства данных территорий. Герб составлен в средневековых традициях: на нём изображена выходящая из облака рука, которая держит саблю, а внизу лук и стрела, цвета там вообще похожи на флаг Белоруссии. Люди с фамилией Чеснок довольно загадочны.

Фамилия Потаповы

На гербе Потаповых всё подряд: львы, башня, забор.... Фото © Wikipedia

Пожалуйста, будьте осторожнее с Потаповыми! Их предки числились опричниками при Иване Грозном, это были двое братьев, Андрей и Постник. После Смуты Потаповы получили мелкое село Головино Владимирского уезда. Иван Потапов был губернатором Воронежа при Екатерине Второй. Родоначальником числится Савин Тимофеевич Потапов. Если вы или ваши родственники носили такую фамилию, можем вас обрадовать.

Фамилия Ященко

Герб рода дворян Ященко содержит в себе янычарские сабли и насекомое. Фото © gerbovnik.ru

Ященко — очень молодой дворянский род. Он был внесён в гербовник в 1916 году, родоначальником выступил Александр Леонидович Ященко, статский советник. Хороший пример социального лифта Российской империи: если вы смогли дослужиться до статского советника в Табели о рангах, то автоматически становились дворянином вместе со всей своей семьёй. Александр Леонидович успел «одворяниться» за год до революции вместе с женой Марией и детьми: «Анною, Верою, Леонидом и Мариею».

Фамилия Лихопой

Лихопои решили нарисовать на гербе золотого журавля. Фото © Wikipedia

Фамилия Лихопой тоже восходит к Речи Посполитой, а именно к дикой территории, которую в большей степени контролировали казаки, нежели поляки. Родоночальником рода стал сотник Гадяцкого полка Филон Лихопой. Возможно, это было «говорящее имя»: наш герой, вероятно, много филонил, лихо пел, но всё равно смог выжить и дослужиться до руководителя сотни казаков в 1699 году. Этот род был внесён в первую часть родословной книги Черниговской губернии Российской империи.

Фамилия Горбуновы

У Горбуновых на гербе золотые львы и крепостные стены. Фото © Wikipedia

Представитель рода Никифор обладал поместьем в Новгородском уезде. Вероятно, такой «улов» ему достался в ходе присоединения Новгорода к Московскому государству при Иване III. Далее Богдан и Пётр Горбуновы были начальниками стрельцов по всему Новгороду. Родоначальником считается Иван Никифорович. Горбуновы внесены в дворянские реестры буквально по всей России: Астрахань, Оренбург, Рязань, Уфа... И это не полный список!