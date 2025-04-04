Маргиналы, бандиты, зэки: Как в СССР образцовых граждан отличали от мерзавцев

Жизнь во времена СССР вызывает волны ностальгии у всех, кто был с ней знаком. Она подчинялась своим законам. Все ходили на работу, за тунеядство можно было попасть в тюрьму, а слухи распространялись со скоростью света. Поэтому, если в милом советском районе, построенном из хрущёвок, появлялась банда местной шпаны, об этом узнавали сразу. Но как же в СССР отличали, кто приличный, образцовый гражданин, а кто мерзавец, маргинал, бандит? Сейчас расскажем.

Как в СССР понимали, что человек сидел в тюрьме

В СССР понимали, что имеют дело с сидельцем, отнюдь не только по татуировкам. Фото © ТАСС / Владимир Медведев

На самом деле в СССР существовало много способов понять, что ваш сосед провёл некоторое время в местах не столь отдалённых. Во-первых, в случае если это были выжившие из репрессированных, об этом прямо рассказывали. Во-вторых, в разговоре такой человек нет-нет да и использовал характерные для криминального мира выражения, слова из блатного жаргона. Потом, можно было понять, есть ли у человека опыт заключения, по наличию во дворе собаки, когда тот жил в деревне или частном секторе. Если собаки не было — перед вами точно дом сидельца, ведь за годы заключения люди приучались бояться и ненавидеть самых дружественных представителей семейства псовых.

А тюремные татуировки были действительно важным признаком, но часто их посторонним просто не показывали. К тому же татуировки человек мог сделать и в армии, в этом случае они тоже выглядели определённым образом. Но если тюремные татуировки были набиты на пальцах, вы могли понять, кто перед вами. Так, тату на безымянном означало, что зэк сидел без права на условно-досрочное. А тату в виде восходящего солнца — верный признак сидевшего, часто его сопровождает слово «СЕВЕР».

Отличительные признаки вора в СССР

В СССР «Ворами», или законниками, называли элиту криминального мира. Фото © Кадр из фильма «Жизнь и смерть Лёньки Пантелеева», режиссёр Эрнест Ясан, сценарист Владимир Акимов / Kinopoisk

Для начала стоит понять, кто именно имеется в виду. Как известно, в СССР были обычные воры с маленькой буквы и «Воры», главари криминального мира страны, люди, которые управляли жизнью заключённых в колониях и тюрьмах. В случае последних отличительными знаками долгое время были звёзды на ключицах и генеральские погоны на плечах. Естественно, таких людей было довольно мало, поэтому с большей вероятностью можно было увидеть обычного человека, сидевшего по 89-й или 145-й статьям УК СССР (хищение или грабёж).

В таком случае тоже можно было смотреть на пальцы: перстень на среднем обозначал карманника. Татуировка кота в виде рисунка либо надписи — домушника. Маяк на руке обозначал, что носитель стремится к свободе. Тюремных татуировок было множество, иногда по одному их наличию можно было определить, кто перед вами, особенно в ранние периоды СССР.

Как в СССР понимали, что подросток связан с бандой

Подростковые группировки, гопники, шпана — всё это названия для феномена, который партия признавать не хотела. Фото © ТАСС / Р. Денисов

Молодёжные группировки в СССР стали особенно жёсткой проблемой в контексте «казанского феномена», но существовали примерно всегда, хотя и не везде были настолько наглыми, как в Татарстане. О молодёжных группировках, члены которых воровали голубей, писал ещё Высоцкий в своём «Романе о девочках». Девочек в этих группировках, пожалуй, не было, но некоторая часть советских подростков отрицала традиционный уклад жизни, сбивалась в банды, сидела по подвалам хрущёвок, периодически наводя ужас на всю округу. Там их обычно и отлавливали, а главным признаком, что подросток мог быть с ними связан, как раз являлось его времяпрепровождение.

Если юношу часто замечали в местах, где собираются более взрослые уголовники, а вечера он проводил не дома, к родителям приходил поздно — то в большинстве случаев это свидетельствовало о принадлежности к какой-либо группе шпаны. А в Казани местные группировки делали упор на спортивную подготовку участников и полный запрет алкоголя и курения, так что представители «младших возрастов», те, кому ещё не исполнилось 17 или 18 лет, проводили время на тренировочных площадках, приходя домой около 8 вечера. Поэтому для родителей участие сына в какой-либо банде часто становилось тяжёлым «сюрпризом». Впрочем, вычислить подростка-бандита было гораздо легче, чем взрослого. Взрослые, как правило, совмещали криминал с работой, например, главарь страшной подмосковной банды «Чёрная кошка» Иван Митин был мастером смены на оборонном заводе № 34. Этим они отличались от вышеупомянутых «Воров», которые по строгим правилам своего мира никогда не должны были работать.

Как в СССР вычисляли фарцовщиков и прочих нелегальных бизнесменов

За фарцовку и спекуляцию в СССР традиционно давали большие сроки. А после дела Яна Рокотова стали расстреливать. Фото © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Михаил Булгаков / Kinopoisk

Фарцовщиков на самом деле рядовому гражданину СССР вычислить было предельно просто. Места их скопления знал каждый советский модник, да и сами они тоже выглядели как самые богатые и стильные из таковых. Модные причёски, дорогая контрабандная одежда из-за границы, например чехословацкие джинсы, которые в наиболее свободные времена могли лежать прямо на «жигулях»... Часто самую «низшую касту» фарцовщиков можно было заметить около отелей, где те выпрашивали у иностранцев разные вещи в обмен на сувениры, чтобы потом продать по гораздо большей цене. Другие фарцовщики к таким относились с презрением, но сами, приобретая у иностранцев вещи, тоже пользовались натуральным обменом на дорогой коньяк, поскольку за иностранные деньги можно было получить смертный приговор. Тем более что дело расстрелянного коллеги, Яна Рокотова, прогремело в 60-е на весь Союз. Валютчиков, впрочем, вычисляли тоже по «местам встречи» и одежде: она была гораздо качественнее и дороже, чем в среднем по населению.

Как в Советском Союзе понимали, что перед вами проститутка

В Советском Союзе наиболее выгодно было заниматься «валютным» ответвлением данного дела, так что в крупных городах было достаточно «интердевочек». Фото © Кадр из фильма «Интердевочка», режиссёр Пётр Тодоровский, сценарист Владимир Кунин / Kinopoisk

Как в Советском Союзе понимали, что перед ними была проститутка? В принципе, почти что так же, как и сейчас, разве что в те времена не было всевозможных телесных модификаций. «Ночные бабочки» в основном встречались, как и мелкие фарцовщики, около гостиниц и отелей, где скапливались иностранные туристы. За валюту они делали свою «работу». Или совершали своё преступление по закону СССР. Высоцкий описал в «Романе о девочках» даже это: книга посвящена судьбе валютницы Тамары. Кроме того, советские «девушки по вызову» использовали яркий макияж, нарядную и откровенную одежду, иногда даже где-то с рук доставали сетчатые колготки, что считалось особым шиком. Но все они, конечно, были разными — в зависимости от процветания региона и собственной успешности. В 1920-х среди них было много беспризорниц, а в более поздние годы некоторые из «интердевочек» работали на КГБ.