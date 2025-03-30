Последний вор-законник: Кто стоит за смертью Васи Бриллианта В Советском Союзе Владимир Бабушкин (Вася Бриллиант) был мало известен простым гражданам, но в криминальном мире считался авторитетом, который безукоризненно соблюдал воровские понятия. Подробности жизни вора в законе — в материале Life.ru 29 марта, 21:35 Владимир Бабушкин (Вася Бриллиант). Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / holwichaikawee, © YouTube / Центральное Телевидение

Детство и первый срок

Владимир Бабушкин родился в 1928 году в Астрахани. Его семья жила в бедности. В 1932–1933 гг. в ряде регионов СССР свирепствовал голод, семья Бабушкиных, как и многие другие, испытала на себе все тяготы жизни тех лет. В 1941 году отца будущего вора в законе призвали на фронт, а его мать умерла. Все дети оказались на попечении бабушки, но год спустя она была убита во время ограбления. К тому моменту 14-летний Владимир взял на себя обеспечение своих братьев и сестёр. Но в столь юном возрасте он не нашёл иного способа заработка, кроме воровства.

Бабушкин был щипачом (вынимал кошельки из карманов невнимательных граждан), но эта профессия считается наиболее почитаемой в криминальном мире. В 15-летнем возрасте он впервые угодил на скамью подсудимых. Но суд учёл все обстоятельства и проявил снисходительность к подростку, который был вынужден пойти на воровство, чтобы прокормить свою семью. Бабушкину дали два года условно. Но полученный срок заставил юного вора не одуматься, а лишь усовершенствовать технику ограбления.

В частности, он решил «щипать» не кошельки, а лишь их содержимое. Но это его не спасло, спустя несколько месяцев Владимир вновь попался и на этот раз уже получил реальный срок: его приговорили к четырём годам тюрьмы.

В 1946-м он совершил побег из мест заключения, но вновь был пойман на краже — уже на территории Ставропольского края. Во время задержания он представился Василием Ивановым, чтобы избежать наказания за побег. Эта уловка сыграла свою роль — и ему дали всего год заключения. Отбыв наказание, Бабушкин избрал новую тактику — начал обворовывать пассажиров поездов.

Вскоре его вновь арестовали за нарушение паспортного режима. Оказавшись на свободе, Бабушкин продолжил воровскую деятельность и в 1949 году в очередной раз предстал перед судом в статусе подсудимого. Но на этот раз он был приговорён к 10 годам лишения свободы. Наказание он отбывал в Карагандинском исправительном лагере, куда попал в разгар «сучьей войны».

«Сучья война»

Воры осуждали тех, кто сотрудничает с властями или тюремной администрацией. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Воровской закон, действовавший в исправительных колониях, запрещал криминальным авторитетам сотрудничать с властями. Отступление от свода правил грозило тем, что вора в законе могли лишить этого сана. Но всё изменилось с началом Великой Отечественной войны. Часть воров по тем или иным причинам решили отправиться на фронт. Такой поступок был гневно воспринят ворами «старой закалки», которые посчитали такой шаг представителей уголовного мира нарушением правил, поскольку служба на фронте также расценивалась как сотрудничество с властями. Воров-фронтовиков стали именовать «суками», отсюда и происходит название «сучья война».

В послевоенные годы в колониях шла настоящая резня между двумя группами уголовников, в ходе которой погибло немало представителей уголовного мира. Вася Бриллиант, оказавшись в лагере, принял сторону воров, придерживающихся понятий. Едва попав в места лишения свободы, он лично убил одного из «отступников» и был замечен авторитетами, которые короновали его. Так он получил своё прозвище, которое носил до конца дней.

Есть мнение, что Васей его назвали, поскольку при задержании он нередко представлялся этим именем, а прозвище Бриллиант он якобы унаследовал от своего погибшего во время «сучьей войны» сокамерника. За убийство он получил дополнительно 25 лет заключения.

Затем он вновь убил одного из представителей противоборствующей группы, за что снова получил 25 лет лишения свободы. После этого Бриллиант был этапирован в Воркуту. К этому моменту «сучья война» пошла на спад, а затем и вовсе завершилась в середине 50-х.

Арбитр среди воров

К середине 50-х Вася Бриллиант пользовался непререкаемым авторитетом в уголовном мире. Нередко именно он решал спорные вопросы, возникавшие между заключёнными. Будучи в Воркуте, он «разжаловал» нескольких воров, обвинив тех в уклонении от понятий. В дальнейшем их побили и лишили воровского сана.

В Казанской пересыльной тюрьме, где находился Бриллиант, возник спор между двумя заключёнными. Каждый из них утверждал, что другой проиграл ему в карты 10 тысяч. И тогда Вася Бриллиант обязал каждого из них выплатить по пять тысяч в «общак» и прекратить играть в карты.

Блюститель понятий

Вася Бриллиант в течение всей своей жизни строго следовал воровскому закону. Он категорически отрицал любую возможность сотрудничества с тюремной администрацией, за что регулярно оказывался в карцере. На него пытались давить, но Бриллиант держался стойко и не поддавался на уловки надзирателей. Подобные выходки лишь прибавляли тюремный срок. Васю это не особо интересовало, поскольку он отбывал наказание уже долго — и лишние недели или месяцы в данном случае существенно не меняли ситуацию.

«Сучья война» была позади, но со временем число желающих соблюдать строгий воровской аскетизм становилось всё меньше. При Брежневе положение граждан в СССР стало улучшаться, в стране начали появляться миллионеры, которые наживали состояния незаконными методами. В воровской среде в то время зарождались реформистские идеи, прежние запреты к сотрудничеству с властями и личному обогащению уходили в прошлое. В криминальном мире формировался новый класс воров. В этот период Вася Бриллиант как вор «старой закалки» оставался верен своим принципам. На этом фоне он оставался одним из последних блюстителей воровского закона.

Бриллиант пользовался авторитетом не только у самих заключённых, но и у тюремной администрации, которая не решалась вступать с ним в конфликт. Показательным в этом отношении выглядит случай в колонии в Свердловской области.

Однажды в камеру к Бриллианту пришёл надзиратель, который потребовал от него подчиниться. Но вор отказался это сделать. Дело дошло до того, что в камеру был вынужден прийти начальник тюрьмы. Тот поинтересовался у Бриллианта, почему тот отказался подчиниться, на что получил ответный вопрос: «А кто ты такой?». На что начальник тюрьмы ответил, что он тут главный. Вор парировал: «Нет, ты лишь начальник тюрьмы, а хозяин здесь я». Начальник не нашёл, что возразить, и удалился.

Загадочная смерть

Александр Северов (Север) на могиле Васи Бриллианта. Фото © Knews

В 1985 году Вася Бриллиант был переведён в тюрьму «Белый лебедь». Здесь он повздорил с руководством, а на следующий день его обнаружили мёртвым.

Официальная версия гласит, что он скончался от разрыва аорты. Но в это мало кто поверил. Появилось мнение о гибели вора в результате избиения заключёнными якобы в интересах администрации колонии. Аргументом в пользу этого может служить судмедэкспертиза, проведённая по факту смерти Бриллианта, результаты которой гласили, что у него были сломаны пять рёбер.

Так или иначе, точная причина смерти легендарного вора в законе неизвестна. В памяти криминального мира он остался как наиболее авторитетный вор и блюститель понятий.

Авторы Альмир Хабибуллин