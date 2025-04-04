На Бали пригрозили тюрьмой туристкам с месячными

На Бали женщинам во время менструации запретили входить в храмы, поскольку менструальная кровь «грязная» и может «заразить» религиозные места, передаёт Daily Mail. Уточняется, что курортный остров недавно начал преследование «непослушных» туристов, чтобы защитить священные места и «культурную целостность» Бали. Нарушителям новых правил грозят штрафы и даже тюремное заключение.

Женщинам запрещено посещать балийские храмы во время менструации. Официальный сайт Visit Bali объясняет это тем, что менструальная кровь «грязная» и «сделает храм нечистым». Там отметили, что туристам следует уважать местные обычаи и «поддерживать чистоту окружающей среды».

«Мы уже принимали подобные постановления, но ситуация меняется, и нам приходится адаптироваться», — заявил губернатор Бали Ваян Костер на пресс-конференции.