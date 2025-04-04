На Бали пригрозили тюрьмой туристкам с месячными
На Бали туристкам с менструацией запретили заходить в храмы
На Бали женщинам во время менструации запретили входить в храмы, поскольку менструальная кровь «грязная» и может «заразить» религиозные места, передаёт Daily Mail. Уточняется, что курортный остров недавно начал преследование «непослушных» туристов, чтобы защитить священные места и «культурную целостность» Бали. Нарушителям новых правил грозят штрафы и даже тюремное заключение.
Женщинам запрещено посещать балийские храмы во время менструации. Официальный сайт Visit Bali объясняет это тем, что менструальная кровь «грязная» и «сделает храм нечистым». Там отметили, что туристам следует уважать местные обычаи и «поддерживать чистоту окружающей среды».
«Мы уже принимали подобные постановления, но ситуация меняется, и нам приходится адаптироваться», — заявил губернатор Бали Ваян Костер на пресс-конференции.
А ранее Life.ru сообщал, что правительство Бали приняло новый указ со строгими правилами для иностранных туристов. Одним из ключевых изменений стал обязательный туристический сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий (около 800 рублей), который должны платить все приезжие. Также власти усилили экологические нормы: теперь запрещено использовать одноразовый пластик, загрязнять природные источники и оставлять мусор на улицах.
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