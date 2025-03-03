Познавшая на себе лихорадку денге россиянка рассказала об адском отпуске на Бали

Россиянка Екатерина, отправившаяся отдохнуть на остров Бали в Индонезии, заразилась лихорадкой денге и десять дней мучилась от высокой температуры, острой боли в голове и ломоты в теле. О том, как болезнь испортила её отпуск, девушка рассказала журналистам.

«Проснулась утром с чувством, что меня продуло, к обеду почувствовала, что температура очень высокая, замерила — 40, и никаких других признаков простуды. Я читала про денге, друзья уже болели, поэтому сразу заподозрила её. Вечером съездила в клинику в emergency отделение, мне действительно было очень плохо», — вспоминает она в беседе с «Газетой.ru».

По словам Екатерины, попытки сбить температуру оказались почти безрезультатны, а к жару добавилась ломота в мышцах и свирепая головная боль. Врачи лишь порекомендовали пить много воды и сбивать температуру парацетамолом, с чем и отпустили лечиться домой. На четвёртый день болезни девушка сдала анализ, который показал низкий уровень тромбоцитов, подтвердив подозрение на лихорадку денге. После этого она проверялась каждый день, но показатели становились лишь ниже.

Через неделю россиянка подцепила инфекцию из-за сниженного иммунитета. Небольшое улучшение самочувствие сменилось новым скачком температуры. Тогда она вызвала частного доктора, но тот так и не приехал. После десяти дней лечения дома жар спал, а на смену ему пришли зудящие красные пятна на коже, которые по некоторым источникам являются признаком выздоровления. Слабость в теле оставалась с Екатериной ещё на неделю.

О существовании вакцины от лихорадки денге собеседница издания узнала только после того, как заболела. В итоге болезнь лишила Екатерину возможности нормально жить практически на месяц, из которого первые полторы недели были особенно тяжёлыми. К слову, её спутник заболел спустя несколько дней после неё, но у него процесс прошёл легче.