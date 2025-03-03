Врач объяснила, почему заболевшие лихорадкой денге туристы никого не заразят, вернувшись в РФ

Лихорадка денге не передаётся воздушно-капельным путём или при контакте с заражённым, её можно заразиться исключительно от укуса комара. Кроме того, от неё существует действенная вакцина, но её применение требует времени. Об этом соообщила доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга Карпова.

«Существует вакцина против лихорадки денге. Вакцина CYD-TDV. Проблема в том, что это рекомбинантная трёхвалентная хорошая вакцина. Но она вводится по трёхдозовой схеме с шестимесячным интервалом», — пояснила доктор в беседе с RT.

Собеседница издания добавила, что большинству российских туристов, которые планируют двухнедельную поездку за границу, такая схема вакцинации не подойдёт. А вот те, кто едет в другую страну работать на длительное время, в основном это европейцы, такие прививки делают.

Карпова пояснила, что проявления лихорадки денге вызывает арбовирус, иначе говоря — её переносят комары, что можно назвать положительным моментом, ведь ни контактным путём от человека к человеку, ни воздушно-капельным заболевание не распространяется. Из того, что одновременно заболели десятки туристов из РФ, можно сделать вывод, что они оказались в эндемичном районе (область массового распространения болезни. — Прим. Life.ru).

Лихорадка, вероятнее всего, будет выражена сыпью, ростом температуры и интоксикацией. Справиться с плохим самочувствием поможет симптоматическое лечение. Болезнь, по данным профессора, в среднем проходит за 10 дней. Опасаться, что наши заразившиеся соотечественники привезут недуг в Россию, не стоит, считает Карпова — вероятность крайне мала, так как заболевшие не являются переносчиками, а летальность лихорадки денге меньше, чем у привычного нам гриппа.