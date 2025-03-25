Бали вводит строгие правила для туристов: Дресс-код и обязательный экологический сбор
Antara: Туристов на Бали обязали носить скромную одежду
Бали вводит строгие правила для туристов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cocos.Bounty
Правительство Бали утвердило новый циркуляр с жёсткими правилами поведения для иностранных туристов. Как сообщает агентство Antara, все гости острова теперь обязаны носить скромную одежду при посещении священных мест, достопримечательностей и общественных мест, а также во время участия в мероприятиях.
Важным нововведением стал обязательный туристический сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий (примерно 800 рублей), который должны оплатить все иностранные гости. Власти также ужесточили экологические требования: под запрет попали использование одноразового пластика, загрязнение природных источников и мусор на улицах.
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