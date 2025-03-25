Бали вводит строгие правила для туристов: Дресс-код и обязательный экологический сбор

Правительство Бали утвердило новый циркуляр с жёсткими правилами поведения для иностранных туристов. Как сообщает агентство Antara, все гости острова теперь обязаны носить скромную одежду при посещении священных мест, достопримечательностей и общественных мест, а также во время участия в мероприятиях.

Важным нововведением стал обязательный туристический сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий (примерно 800 рублей), который должны оплатить все иностранные гости. Власти также ужесточили экологические требования: под запрет попали использование одноразового пластика, загрязнение природных источников и мусор на улицах.