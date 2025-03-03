Врач объяснила Life.ru, что такое лихорадка денге, которую подхватывают россияне в Таиланде и на Бали

Лихорадка денге — это вирусное заболевание, передаваемое комарами. Основная угроза этого недуга заключается в том, что он может возникать повторно и с каждым новым случаем симптомы могут быть более тяжёлыми. Об этом Life.ru рассказала врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Заразиться может человек, которого укусил инфицированный комар рода Aedes, особенно Aedes aegypti, они отличаются характерными чёрными полосками на лапках. Эти комары, а соответственно и лихорадка, которую они вызывают, распространены в тропических и субтропических регионах: в бассейне Карибского моря, Южной и Центральной Америке и наиболее сильно — в Юго-Восточной Азии. Это излюбленные места отдыха для многих туристов. Ольга Уланкина Врач, эксперт лаборатории «Гемотест»

Уланкина отметила, что при первом заражении лихорадка проявляется симптомами, схожими с проявлениями гриппа, и может сопровождаться сыпью. По её словам, к основным симптомам относятся высокая температура, головная боль, общая слабость, а также сильные боли в мышцах и суставах. При повторном заражении существует риск летального исхода, предостерегла специалист.

«От человека к человеку лихорадка денге ни контактным, ни воздушно-капельным путём не передаётся, поэтому можно не бояться заразить близких. Вирус передаёт только укус комара. Между людьми он может передаваться только через кровь, например при переливании или использовании одного шприца. Поэтому главная мера профилактики — защищаться от укусов кровососов», — подчеркнула собеседница Life.ru.

По словам Уланкиной, следует избегать поездок на тропические курорты после сезона дождей, когда комаров особенно много. Эксперт также не рекомендует отдыхать на природе рядом со стоячей водой и высокой травой. Комары наиболее активны утром и вечером, поэтому рекомендуется носить одежду с длинными рукавами и штанами, а также использовать репелленты. При выборе места проживания лучше отдавать предпочтение жилью с москитными сетками на окнах, подытожила врач.