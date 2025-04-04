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4 апреля, 14:21

Минюст включил в список иноагентов стримера JesusAVGN* и кинокритика Барабаш*

Стример JesusAVGN* и кинокритик Екатерина Барабаш*. Коллаж © Life © VK / JesusAVGN* Twitch Page, TACC / Сергей Фадеичев

Стример JesusAVGN* и кинокритик Екатерина Барабаш*. Коллаж © Life © VK / JesusAVGN* Twitch Page, TACC / Сергей Фадеичев

Минюст включил в список иноагентов стримера Алексея Губанова* (стример JesusAVGN*), журналистку Екатерину Барабаш*, телеведущего Алексея Лушникова*, музыканта Славу Толстого*, а также издание «Гласная»*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Е.Ю. Барабаш* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также она выступала против СВО, создавала и распространяла материалы иноагентов. Проживает за границей. Аналогичные претензии у Минюста и к стримеру Губанову*.

Исключили из реестра иноагентов НКО «Проект Апрель». Минюст провёл проверку на основании заявления организации и не выявил фактов иноагентской деятельности.

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Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналистки, кинокритика Екатерины Барабаш*, обвиняемой в распространении ложной информации о действиях российской армии. Согласно статье, ей грозит штраф в размере от трёх до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Барабаш* отправили под домашний арест, она признала вину.

* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.

Никита Никонов
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