Внимательно изучат деятельность: В ГД всерьёз взялись за беглого иноагента Noize MC*

«Знаю, что в Роскомнадзор уже направлено обращение, уверен, коллеги там внимательно к нему отнесутся, со своей стороны тоже обращу внимание. И напоминаю, что с 1 марта любые доходы иноагентов должны зачисляться на специальный счёт, которым они не могут распоряжаться до снятия иноагентского статуса», — отметил Боярский.