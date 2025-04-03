Внимательно изучат деятельность: В ГД всерьёз взялись за беглого иноагента Noize MC*
Депутат Боярский: В РКН внимательно изучат деятельность иноагента Noize MC*
Noize MC*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / noizemc*
В Роскомнадзоре внимательно изучат деятельность беглого музыканта-иноагента Noize MC (Ивана Алексева)*. Об этом Life.ru заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
«Знаю, что в Роскомнадзор уже направлено обращение, уверен, коллеги там внимательно к нему отнесутся, со своей стороны тоже обращу внимание. И напоминаю, что с 1 марта любые доходы иноагентов должны зачисляться на специальный счёт, которым они не могут распоряжаться до снятия иноагентского статуса», — отметил Боярский.
Напомним, Роскомнадзор объявил, что ограничивает доступ к трекам Noize MC*. Однако на стриминговых площадках недоступны лишь некоторые песни из творчества рэпера. Основные же песни музыканта по-прежнему можно слушать без всяких ограничений.
* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.